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Названа самая дешевая съемная квартира Москвы

Дата публикации: 27 июл 2022
Названа самая дешевая съемная квартира Москвы

Самой дешевой съемной квартирой Москвы в июле оказалась «однушка» в районе станции метро «Перово».  Квартира находится на седьмом этаже 12-этажки, на кухне площадью 10 квадратных метров есть вся необходимая мебель и техника. Такое жилье обойдется арендатору в 25 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же стоят квартиры на втором и третьем местах рейтинга самого доступного съемного жилья столицы.

В агентстве «Инком-Недвижимость» отмечают, что цены на аренду в сегменте низкобюджетного жилья не выросли по сравнению с маем.

Рынок арендного жилья в Москве изменился за последние месяцы

В Москве за полгода вдвое увеличилось предложение жилья в аренду, а ставки при том снизились на 9–13%. Размер торга достигает 10%, когда арендодатели сбивают цену от изначально озвученной. Две трети владельцев жилья готовы предоставлять дисконты. Предложение по аренде выросло с февраля примерно в 1,8 раза.

Специалисты объяснили тренд тем, что в условиях геополитической напряженности и экономической неопределенности собственники передумали продавать квартиры и переоборудовали их под съем. Кроме того, москвичи, уехавшие в другие страны, также стали сдавать свое жилье.

В июле портал «Мир квартир» сообщил, что аренда однокомнатных квартир в Москве подешевела на 12,9% с начала 2022 года. Теперь арендаторы могут снять жилье в среднем за 39 тысяч в месяц. Незначительно подешевели и двухкомнатные квартиры, а вот цена на «трешки» практически не изменилась.

При этом, как указали аналитики Knight Frank Russia, за первое полугодие объем предложений на рынке элитного арендного жилья в столице вырос на 40%.

Больше всего лотов выставлено в районах Тверская — Кремль (22%), Арбат (17%) и в Пресненском районе за пределами Садового кольца (10%). Цена на такие лоты снизилась на 7%, а общий объем сделок упал на 50%. В среднем за элитное жилье в Москве просят 500-700 тысяч рублей в месяц.

Аналитики Домклик и сервиса Суточно.ру также изучили рынок аренды жилья в Москве. Была проанализирована стоимость аренды в зависимости от района города, какими были средние арендные ставки в июне этого года, а также как они изменились за год и по сравнению с допандемийным периодом. Подробнее читайте в статье «Аналитики Домклик и Суточно.ру изучили стоимость аренды квартир в Москве».

Снять квартиру в аренду

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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