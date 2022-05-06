В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик провел исследование объявлений об аренде в 20 регионах России, где чаще всего сдают жилье. В исследовании отдельное внимание уделялось объявлениям с отметками «Можно с детьми» и «Можно с животными».
Проанализировав объявления на Домклик, мы пришли к выводу, что сегодня арендодатели охотнее идут на уступки арендаторам с детьми и с домашними животными: по всем субъектам РФ средняя доля объявлений с пометкой «можно с детьми» составляет 27%, а доля объявлений с пометкой «можно с животными» — 7%. Рост доли таких объявлений мы связываем со стремлением получить преимущество перед другими арендодателями в период миграции населения и возросшей конкуренции на рынке аренды. К регионам с наиболее мягкими условиями арендодателей можно отнести Москву, Московскую область и Новосибирскую область, где высокий процент объявлений с пометкой «можно с детьми» и «можно с животными».
На графике видно, что в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Красноярском крае сейчас предлагаются мягкие условия для арендаторов с детьми: с соответствующей маркировкой тут более 40% объявлений.
Cоотношения объявлений «Можно с детьми» и «Можно с животными» в 2021 и 2022 году
Аналитики также проанализировали динамику процентного соотношения объявлений с маркировками «Можно с детьми» и «Можно с животными» в 2021 и 2022 году к общему количеству объявлений по всей России.
Как видно из графика, рассматриваемые параметры ведут себя одинаково: рост в январе-апреле 2021, резкий скачок в мае-июне 2021, резкий спад в июле 2021, значительные колебания с августа 2021 по февраль 2022 и рост в марте-апреле 2022.
Чтобы быть уверенными, что полученные зависимости не обусловлены событиями в каком-то одном крупном городе, аналитики Домклик рассмотрели поведение процентного соотношения объявлений с послаблениями для арендаторов в четырех крупнейших городах — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск.
Объявления с маркировкой «Можно с детьми»
Объявления с маркировкой «Можно с животными»
Таким образом, динамика по всем городам РФ слабо отличается от динамики в рассмотренных четырех городах, поэтому можно сделать выводы о причинах такого поведения.
Почему арендодатели становятся более лояльными
Резкое послабление условий для арендаторов в апреле 2021 года может быть объяснено сезонным всплеском. В 2021 году был популярен отдых на территории РФ (вследствие закрытых границ). Люди стали активно сдавать собственные квартиры в краткосрочную аренду на период майских праздников и летних отпусков. По данным аналитиков Домклик, с января по апрель 2021 количество объявлений выросло на 11% — чтобы не исключать семейных туристов и путешественников с животными арендаторы ослабили условия.
Сдать квартиру
Резкий спад в июле 2021 на уровне 10% может быть отчасти вызван неудачным опытом, с которым арендодатели столкнулись после сдачи квартиры на период праздников (майские праздники, праздничная неделя, приуроченная к 12 июня).
Подъем в августе 2021 на уровне 10% может быть объяснен новым множеством арендодателей, которые решили сдавать квартиры в августе (также очень популярный месяц для отпуска).
Спад в период с августа по октябрь 2021 связан с тем, что теперь на смену туристам приходят студенты и те, кто стремятся сменить арендодателя, а значит, меняется формат аренды с краткосрочной на долгосрочную.
Что касается долгосрочной аренды, то здесь арендодатели не так охотно идут на встречу арендаторам, в особенности держателям домашних питомцев. Пик, который приходится на ноябрь-декабрь 2021, также вызван сдачей квартир в краткосрочную аренду.
Рост процента объявлений за период февраль-апрель 2022 совпадает с общим увеличением количества объявлений об аренде — на 50%.