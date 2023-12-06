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Как купить квартиру для аренды и сдать ее без проблем

Недвижимость
06 дек 2023
4K
Как купить квартиру для аренды и сдать ее без проблем
Содержание

Покупка жилья — один из самых надежных способов сохранить средства и обеспечить себе гарантированный доход. Именно поэтому в неспокойные времена многие люди вкладывают накопления в квадратные метры.

Петербургская строительная компания «КВС» рассказывает, как в текущих условиях выбрать и приобрести квартиру для аренды, и как потом сдать ее без лишних хлопот.

Также подготовили для вас видео, где эксперт Домклик отвечает на самые популярные вопросы о том, как грамотно сдать квартиру.

Какую квартиру выбрать для сдачи в аренду

Клиенты нередко приобретают в инвестиционных целях студии и небольшие однушки. Однако если размер накоплений позволяет, лучше приобрести под сдачу двухкомнатную квартиру.

Таких вариантов на рынке аренды немного, а спрос на них достаточно высокий. Благодаря этому хозяин квартиры сможет выбирать съемщиков и устанавливать хорошую ставку. Ситуация с арендой студий часто бывает обратной: предложений много, поэтому собственникам приходится бороться за съемщиков, снижая цену.

Еще одно преимущество двухкомнатной квартиры — контингент арендаторов. Такое жилье чаще всего снимают семейные люди в возрасте 25-30 лет или старше. Как правило, они бережно относятся к недвижимости и имуществу и пунктуальны в вопросах оплаты. Кроме того, семейные съемщики обычно арендуют жилье на очень длительный срок.

Начальник отдела вторичной недвижимости Агентства недвижимости «КВС» Светлана Столина

Двухкомнатные квартиры всегда были востребованы у семей с ребенком или двумя детьми. Однако в последнее время такое жилье часто снимают и пары без детей: например, специалисты, которые работают удаленно. Им неудобно в однушке, потому что нужно организовать два полноценных рабочих места. Если у людей не совпадают графики  работы, то вторая комната особенно важна.

Еще один аргумент в пользу двухкомнатных квартир

«Двушку» также можно очень выгодно перепродать: так как доля таких квартир на рынке меньше, собственники могут устанавливать более высокую цену.

Выбрать квартиру

Начальник отдела вторичной недвижимости Агентства недвижимости «КВС» Светлана Столина

К примеру, мы рекомендуем включать в договор пункт, обязывающий арендатора за свой счет сделать профессиональный клининг перед выездом. Также мы советуем собственнику не включать коммунальные платежи в стоимость аренды, а вносить их самостоятельно. Это может помочь хозяину отстоять свои интересы в случае конфликта с арендатором.

Как грамотно сдать квартиру: главные правила

При сдаче квартиры есть несколько важных правил, самые главные из которых — в списке ниже.

1. Обязательно заключайте договор аренды

Одни из самых важных условий — оплата квартиры и коммунальных платежей. Также пропишите ответственность сторон в страховых случаях, запрете сдавать квартиру в субаренду, о праве собственника периодически проверять состояние квартиры лично в присутствии съемщика, если это необходимо.

Не забудьте прописать в договоре и условия его расторжения, особенно, если он заключен на длительный срок и с залогом.

Кликабельное изображение

2. Составьте акт приема-передачи квартиры Акт приема-передачи жилого помещения с подробным описанием технического состояния квартиры нужен обязательно. Передавайте ключи жильцам только после подписания акта.

3. Проверьте документы будущего жильца

Отдавайте ключи и подписывайте договор именно с теми людьми, которые планируют жить в вашей квартире. Третьи лица для такой процедуры не подходят.

4. Фиксируйте факты получения денег Факт любого получения денег (арендная плата, залог или оплата коммунальных платежей) фиксируйте в виде расписок. Желательно такие расписки готовить в двух экземплярах: один для арендатора, другой — для вас. Если оплата производится безналично, сохраняйте чеки, квитанции, скриншоты из мобильных приложений.

5. Сделайте фото квартиры до сдачи

Сфотографируйте квартиру непосредственно перед тем, как передать ее в аренду. Это и дисциплинирует жильцов, и может послужить доказательством вашей правоты в конфликтных ситуациях.

Читайте также: Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть об этом.

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