Как купить квартиру для аренды и сдать ее без проблем
Покупка жилья — один из самых надежных способов сохранить средства и обеспечить себе гарантированный доход. Именно поэтому в неспокойные времена многие люди вкладывают накопления в квадратные метры.
Петербургская строительная компания «КВС» рассказывает, как в текущих условиях выбрать и приобрести квартиру для аренды, и как потом сдать ее без лишних хлопот.
Также подготовили для вас видео, где эксперт Домклик отвечает на самые популярные вопросы о том, как грамотно сдать квартиру.
Какую квартиру выбрать для сдачи в аренду
Клиенты нередко приобретают в инвестиционных целях студии и небольшие однушки. Однако если размер накоплений позволяет, лучше приобрести под сдачу двухкомнатную квартиру.
Таких вариантов на рынке аренды немного, а спрос на них достаточно высокий. Благодаря этому хозяин квартиры сможет выбирать съемщиков и устанавливать хорошую ставку. Ситуация с арендой студий часто бывает обратной: предложений много, поэтому собственникам приходится бороться за съемщиков, снижая цену.
Еще одно преимущество двухкомнатной квартиры — контингент арендаторов. Такое жилье чаще всего снимают семейные люди в возрасте 25-30 лет или старше. Как правило, они бережно относятся к недвижимости и имуществу и пунктуальны в вопросах оплаты. Кроме того, семейные съемщики обычно арендуют жилье на очень длительный срок.
Начальник отдела вторичной недвижимости Агентства недвижимости «КВС» Светлана Столина
Двухкомнатные квартиры всегда были востребованы у семей с ребенком или двумя детьми. Однако в последнее время такое жилье часто снимают и пары без детей: например, специалисты, которые работают удаленно. Им неудобно в однушке, потому что нужно организовать два полноценных рабочих места. Если у людей не совпадают графики работы, то вторая комната особенно важна.
Еще один аргумент в пользу двухкомнатных квартир
«Двушку» также можно очень выгодно перепродать: так как доля таких квартир на рынке меньше, собственники могут устанавливать более высокую цену.
Выбрать квартиру
Начальник отдела вторичной недвижимости Агентства недвижимости «КВС» Светлана Столина
К примеру, мы рекомендуем включать в договор пункт, обязывающий арендатора за свой счет сделать профессиональный клининг перед выездом. Также мы советуем собственнику не включать коммунальные платежи в стоимость аренды, а вносить их самостоятельно. Это может помочь хозяину отстоять свои интересы в случае конфликта с арендатором.
Как грамотно сдать квартиру: главные правила
При сдаче квартиры есть несколько важных правил, самые главные из которых — в списке ниже.
1. Обязательно заключайте договор аренды
Одни из самых важных условий — оплата квартиры и коммунальных платежей. Также пропишите ответственность сторон в страховых случаях, запрете сдавать квартиру в субаренду, о праве собственника периодически проверять состояние квартиры лично в присутствии съемщика, если это необходимо.
Не забудьте прописать в договоре и условия его расторжения, особенно, если он заключен на длительный срок и с залогом.
2. Составьте акт приема-передачи квартиры Акт приема-передачи жилого помещения с подробным описанием технического состояния квартиры нужен обязательно. Передавайте ключи жильцам только после подписания акта.
3. Проверьте документы будущего жильца
Отдавайте ключи и подписывайте договор именно с теми людьми, которые планируют жить в вашей квартире. Третьи лица для такой процедуры не подходят.
4. Фиксируйте факты получения денег Факт любого получения денег (арендная плата, залог или оплата коммунальных платежей) фиксируйте в виде расписок. Желательно такие расписки готовить в двух экземплярах: один для арендатора, другой — для вас. Если оплата производится безналично, сохраняйте чеки, квитанции, скриншоты из мобильных приложений.
5. Сделайте фото квартиры до сдачи
Сфотографируйте квартиру непосредственно перед тем, как передать ее в аренду. Это и дисциплинирует жильцов, и может послужить доказательством вашей правоты в конфликтных ситуациях.
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