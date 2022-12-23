10 вдохновляющих книг по дизайну интерьера и промокод на покупки
- Как получить скидку
- 1️⃣ Wild at home. Как превратить свой дом в зеленый рай
- 2️⃣ Проект «Детская». Дизайн-подсказки для создания современной детской комнаты
- 3️⃣ Будьте как дома! Полное руководство по дизайну интерьера
- 4️⃣ Свет
- 5️⃣ Мой безупречный дом. Искусство организации пространства и создания стильного интерьера
- 6️⃣ Я въезжаю в стройку. Как начать и закончить ремонт, не сгорев по пути
- 7️⃣ Свобода от хлама. 7 эмоциональных блоков, которые мешают расстаться с ненужным раз и навсегда
- 8️⃣ Реставрируй. Как из бабушкиной мебели создать интерьерный шедевр
- 9️⃣ Homebody. Дом с вашим характером
- 🔟 Дизайн интерьера
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Вместе с электронной библиотекой Литрес мы подготовили подборку полезных и вдохновляющих книг по дизайну интерьера. И, конечно, не обошлось без подарков — скидка 20% на покупку любого количества книг для читателей журнала Домклик.
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1️⃣ Wild at home. Как превратить свой дом в зеленый рай
Хилтон Картер
Книга известного дизайнера, ведущего телепрограммы «Plant Doctor» вдохновит вас на создание настоящих джунглей в собственной квартире и вооружит всеми ноу-хау, необходимыми для ухода за вашими растениями. Вы узнаете, где их разместить, как размножать, как подобрать правильный горшок. Вы научитесь комбинировать свои растения по размерам и формам листьев и создавать уникальные дизайнерские композиции в каждой комнате.
Превратите свой дом в необыкновенную оранжерею с самыми красивыми комнатными растениями!
2️⃣ Проект «Детская». Дизайн-подсказки для создания современной детской комнаты
Юлия Паршихина
Детская – самая интересная комната в квартире, но оформить ее сложнее всего. Дочь просит обои с принцессами, сын мечтает покрасить все в черный, а вам хочется, чтобы в комнате были светлые стены и порядок.
Если вы зашли в тупик, самое время прочитать эту книгу.
3️⃣ Будьте как дома! Полное руководство по дизайну интерьера
Фрида Рамстедт
На какой высоте повесить светильник над обеденным столом? Как расставить мебель в гостиной?
Какое расстояние оставить между кроватью и шкафом? На все эти практические вопросы автор дает аргументированные ответы. Практические рекомендации, изложенные простым понятным языком, – ценная и редкая вещь в мире дизайна интерьера.
Вся суть в мелочах. В больших вопросах мы разберемся и сами, но профессионала от любителя отличает знание мелочей. Именно этими «важными мелочами» и делится автор книги.
Издать книгу по интерьеру без фотографий — решение смелое и даже революционное. Наш мир переполнен вдохновляющими картинками уютных интерьеров. Хотелось бы только знать, КАК воплотить в жизнь всю эту красоту. «Полное руководство по дизайну интерьера» Фриды Рамстедт дает ответ. Книга расположилась ровно между красочными изданиями с вдохновляющими интерьерными картинками и сухой профессиональной литературой по строительству и архитектуре.
4️⃣ Свет
Марат Ка
Эта книга о применении освещения в дизайне интерьера. Предназначена для архитекторов, дизайнеров и декораторов. Учебник написан в легкой непринужденной манере. Книга Свет рассказывает о видах освещения, законах, нормах, видах светильников и применении их в интерьере.
5️⃣ Мой безупречный дом. Искусство организации пространства и создания стильного интерьера
Никки Бойд
«Мой безупречный дом» — это самое подробное руководство для создания продуманного, функционального и грамотно организованного дома.
Опираясь на свой опыт работы профессиональным организатором, Никки Бойд разработала 5 основных шагов к созданию идеального дома: оценка, расхламление, очищение, организация, украшение.
Благодаря этой книге вы сможете вместе с автором легко и с удовольствием пройти все эти 5 шагов и превратить ваш дом – в дом своей мечты!
6️⃣ Я въезжаю в стройку. Как начать и закончить ремонт, не сгорев по пути
Оксана Махрова
Ремонта боятся все: он истощает бюджет, треплет нервы и стравливает нас с соседями. Разве бывает иначе? Перед вами книга, которая поможет избежать паники. Ее автор, архитектор Оксана Махрова, годами помогает людям избежать катастрофы, приручить стройку и обустроить жилье мечты. Что можно, а что нельзя снести в вашей квартире и как это согласовать? Как выбрать дизайнера, договориться с прорабом, обезопасить себя от непорядочных строителей и не рассориться с соседями? Как научиться слушать себя и отказываться от лишнего?
Вы разберетесь в правиле осей, рабочем треугольнике кухни и множестве других мелочей – а главное, сумеете создать понимающее и любящее вас пространство. «Я въезжаю в стройку» дает возможность отрепетировать ремонт от начала и до конца, сделать его предсказуемым и не сгореть по пути.
7️⃣ Свобода от хлама. 7 эмоциональных блоков, которые мешают расстаться с ненужным раз и навсегда
Трейси Маккаббин
Более десяти лет Трейси МакКаббин помогает клиентам обрести свободу от лишних вещей. Выполнив тысячи заказов, она убедилась: бардак неизбежно побеждает там, где имеются эмоциональные проблемы.
В своей книге она предлагает для начала понять, что мешает лично вам поддерживать порядок дома и в жизни. С помощью ее методики вы комната за комнатой, покупка за покупкой проанализируете свое отношение к вещам и осознаете, какой эмоциональный блок не дает вам расстаться с ненужным. Выявив свою проблему, вы сможете устранить препятствия, которые стоят между фактическим состоянием вашего дома и домом вашей мечты.
После прочтения этой книги вы не захотите впускать хлам обратно в вашу жизнь, потому что ощутите, каково это жить без него.
8️⃣ Реставрируй. Как из бабушкиной мебели создать интерьерный шедевр
Юлия Кемпель
В этой книге инстаграм-блогер @kempel.yulia на языке простого обывателя рассказывает о том, как можно в домашних условиях, не имея навыков и специального образования, создать из убитой бабушкиной мебели предмет гордости и достояния.
Автор поможет сделать ваш творческий путь максимально комфортным, без лишней траты времени и денег на ненужную информацию, инструменты и материалы. Вы узнаете по каким критериям выбрать мебель и где ее искать, научитесь поэтапно работать с мебелью из разных материалов: от ее разбора и снятия фурнитуры до шлифовки и финишного покрытия краской и лаком. Пошаговые мастер-классы по редизайну столов, стульев, тумб и других предметов помогут освоить базовые навыки и вдохновят на реализацию своих самых смелых задумок!
9️⃣ Homebody. Дом с вашим характером
Джоанна Гейнс
Джоанна Гейнс рассказывает, как создать дом, отражающий ваш характер и хранящий вашу историю. Комната за комнатой, автор ведет вас к единой концепции интерьера. Вы узнаете о разных стилях дизайна и о том, как найти тот, который будет по-настоящему вашим.
В книге подробно описываются дизайнерские решения, использованные Джоанной в собственном загородном доме и домах ее клиентов. Вдумчивый подход и внимание к деталям, культивируемое в этой книге, настраивают на обдуманный подход к проектированию. Вас вдохновят великолепные иллюстрации – и совсем скоро вы начнете создавать свое уютное гнездышко по-новому.
В конце книги вы найдете удобный шаблон для создания планировок. Заполнив его, вы сделаете первый шаг к дому мечты, который не захочется покидать.
🔟 Дизайн интерьера
Наталия Митина
Вы решили профессионально заняться дизайном интерьера как индивидуальный предприниматель или открыть свою студию. Что вам нужно знать прежде всего? Если судить о работе дизайнера интерьера по телепередачам, посвященным ремонту квартир, складывается впечатление, что дизайнер просто выбирает цвет стен и диванных подушек или художественно развешивает картины.
На самом же деле его задача – сделать реальностью мечту клиента о красивом, гармоничном и удобном для жизни интерьере, а для этого нужна вполне прозаическая работа: измерения, чертежи, технические решения, согласования, составление смет, поиск нужных стройматериалов и предметов мебели, работа со строителями. Кроме того, когда у дизайнера серьезный бизнес, ему приходится думать и о налогах, рекламе, поиске новых клиентов и о многом другом.
Наталия Митина, архитектор и дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии Koncepcĳa, развеивает мифы вокруг дизайна интерьера и рассказывает обо всех нюансах работы профессионала – начиная от выбора учебного заведения до создания собственной дизайн-студии.