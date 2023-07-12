На побережьях пяти морей России создадут новые курорты к 2030 году
Круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Цель проекта — развитие внутреннего туризма в стране, которое также предполагает создание и развитие комфортной инфраструктуры для путешественников.
«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — отметил господин Чернышенко.
Предполагается, что приоритетными станут несколько локаций в разных регионах страны:
- Новая Анапа и Абрау Дюрсо (Краснодарский Край);
- Саки и Золотые Пески России (Республика Крым);
- Каспийский прибрежный кластер (Республика Дагестан);
- Русская Балтика (Калининградская область);
- Хасанский район (Приморский край).
Кроме того, планируется создание курорта на Байкале и развитие морского курорта «Горская» в Санкт-Петербурге.
Читайте также: Где купить квартиру у моря.