Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

На льготную ипотеку в октябре пришлось 70% выдач

Новости
Дата публикации: 27 нояб 2024
558
На льготную ипотеку в октябре пришлось 70% выдач

Около 250 млрд руб. взяли россияне по ипотечным программам с господдержкой в октябре. Это 70% от всех выдач ипотеки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.

По данным регулятора, в октябре банки выдали ипотечные кредиты на 367 млрд руб., это немного меньше, чем в сентябре (373 млрд руб.). Вместе с тем Центробанк отмечает рост погашений — примерно на 25 млрд руб., до 225 млрд руб.

«На господдержку пришлось порядка 70% всех выдач (примерно 250 млрд руб., что на 7% ниже, чем в сентябре). Основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано около 190 млрд руб. (+5%, 181 млрд руб. в сентябре)», — говорится в материалах ЦБ.

Еще 38 млрд руб. граждане взяли по другим госпрограммам, 22 млрд руб. выдано в качестве новых траншей по ранее предоставленным льготным кредитам на ИЖС.

Кроме этого, как сообщил регулятор, выдачи рыночной ипотеки по сравнению с сентябрем увеличились на 14%, до 117 млрд руб.

Материалы по теме:

Что стало с льготной ипотекой в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Что вы об этом думаете?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки — исследование Домклик
6K
Что ждет рынок недвижимости в конце 2024 года
33K
Новостройки дорожают, а цены на вторичке готовы к снижению: исследование СберИндекс и Домклик
10K
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
645K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал