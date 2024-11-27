На льготную ипотеку в октябре пришлось 70% выдач
Около 250 млрд руб. взяли россияне по ипотечным программам с господдержкой в октябре. Это 70% от всех выдач ипотеки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.
По данным регулятора, в октябре банки выдали ипотечные кредиты на 367 млрд руб., это немного меньше, чем в сентябре (373 млрд руб.). Вместе с тем Центробанк отмечает рост погашений — примерно на 25 млрд руб., до 225 млрд руб.
«На господдержку пришлось порядка 70% всех выдач (примерно 250 млрд руб., что на 7% ниже, чем в сентябре). Основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано около 190 млрд руб. (+5%, 181 млрд руб. в сентябре)», — говорится в материалах ЦБ.
Еще 38 млрд руб. граждане взяли по другим госпрограммам, 22 млрд руб. выдано в качестве новых траншей по ранее предоставленным льготным кредитам на ИЖС.
Кроме этого, как сообщил регулятор, выдачи рыночной ипотеки по сравнению с сентябрем увеличились на 14%, до 117 млрд руб.
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