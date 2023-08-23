На «Госуслугах» появилась возможность найти кадастрового инженера
На портале «Госуслуги» стала доступна опция выбора кадастрового инженера и заключения с ним договора. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Отмечается, что специалист поможет подготовить необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учёт.
Ведомство уточняет, что кадастровый инженер необходим, если вы планируете:
- поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость,
- сделать перепланировку квартиры,
- подготовить межевой и технический планы на недвижимость, в том числе для регистрации права собственности,
- провести раздел земельного участка,
- решить споры с соседями из-за определения границ.
Составленный специалистом договор со сроками и стоимостью работ придет в личный кабинет на «Госуслугах», а подписать его можно будет онлайн в приложении «Госключ».
Поставить дом на учет и зарегистрировать право собственности можно с помощью сервиса «Кадастровые работы с Домклик». Он избавит вас от необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.
Все кадастровые инженеры сервиса проходят строгий отбор и имеют обязательное членство в саморегулируемой организации. Специалист приедет к вам с необходимым оборудованием, сам подготовит пакет документов и подаст их на регистрацию. Оформление «под ключ» займет в среднем до 7 рабочих дней.