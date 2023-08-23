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Новости
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На «‎Госуслугах» появилась возможность найти кадастрового инженера

Дата публикации: 23 авг 2023
На «‎Госуслугах» появилась возможность найти кадастрового инженера

На портале «‎Госуслуги» стала доступна опция выбора кадастрового инженера и заключения с ним договора. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Отмечается, что специалист поможет подготовить необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учёт.

Ведомство уточняет, что кадастровый инженер необходим, если вы планируете:

Составленный специалистом договор со сроками и стоимостью работ придет в личный кабинет на «‎Госуслугах», а подписать его можно будет онлайн в приложении «‎Госключ».

Поставить дом на учет и зарегистрировать право собственности можно с помощью сервиса «Кадастровые работы с Домклик». Он избавит вас от необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.

Все кадастровые инженеры сервиса проходят строгий отбор и имеют обязательное членство в саморегулируемой организации. Специалист приедет к вам с необходимым оборудованием, сам подготовит пакет документов и подаст их на регистрацию. Оформление «под ключ» займет в среднем до 7 рабочих дней.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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