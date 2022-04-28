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Недвижимость
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5 ошибок при назначении цены за свою недвижимость

Дата публикации: 28 апр 2022
5 ошибок при назначении цены за свою недвижимость

Когда собственники жилья задумываются о его продаже, они чаще всего переоценивают достоинства своей квартиры и завышают цену. 

Эксперты выделяют 5 ошибочных аргументов, которыми руководствуются продавцы недвижимости. 

1. Сосед сказал, что продал свою квартиру за такие деньги

Это самый распространенный способ оценки.

Никого не волнует факт, что сосед продал объект два года назад на другом рынке. Никто не задумывается о том, что люди склонны приукрашивать действительность и набивать себе цену.

2. Вот смотрите, соседи продают за такие деньги

Извините, соседи не продают, а рекламируют недвижимость за такие деньги и уже больше года! 

Рекламные объявления соседей – не лучший способ определения ликвидной цены.

3. Я только в кухню вложил больше 1 млн рублей

Типичная ситуация завышения стоимости своего ремонта в 2 раза. 

Пытаетесь продать свою отделку и ремонт с наценкой? Покупатель легко может рассчитать примерную стоимость ремонта, мебели и бытовой техники. И, вероятнее всего, он уже это сделал, потому что собирается делать ремонт по своему вкусу.

4. У меня по документам площадь меньше, я так специально сделал

Вы серьезно?)

В типовом жилье это очень странный аргумент. А при продаже частного дома вы вредите быстрой продаже такой фразой: мало кто желает покупать частные дома и участки с «поддельными документами».

5. У нас элитный дом и особый район

Генеральские дома, дома для прокуроров, дома для элиты академии наук, конечно, могут отличаться по качеству.

Покупатели готовы переплачивать за хороший дом и соседей, но не в 2 раза от рыночной цены. 

Автор текста: Сергей Смирнов, специалист по недвижимости, старший партнер Realtutor

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