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Домклик изменил алгоритм ранжирования объявлений о продаже квартир по переуступке

Дата публикации: 03 мая 2023
Домклик изменил алгоритм ранжирования объявлений о продаже квартир по переуступке
Содержание

На Домклик изменился алгоритм ранжирования объявлений о продаже квартир в новостройках по переуступке прав. Теперь такие объявления, к которым подключена опция платного продвижения, будут находиться в топе выдачи.

Что такое продажа по переуступке прав

По договору переуступки прав требования можно купить квартиру в новостройке, которая ещё не введена в эксплуатацию. Причины для перепродажи недостроенной недвижимости могут быть разные — кто-то передумал, а кто-то специально покупал жильё на этапе котлована, чтобы потом перепродать его по более высокой цене.

По договору переуступки продаётся не сама квартира, а имущественные права на неё. При этом продавцом в данном случае выступает не застройщик, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия в строительстве.

Обратите внимание, если квартира уже сдана застройщиком, и у первого покупателя есть право собственности — это сделка купли-продажи, не переуступки.

Что изменилось в процессе продвижения таких объявлений

Ранее приоритет по показам отдавался исключительно предложениям от застройщиков, которые продают квартиры по переуступке.

После внедрения доработки все объявления с платным продвижением, в том числе от агентов и частных продавцов, будут иметь приоритет в показах. Это значит, что в выдаче они будут отображаться гораздо выше, чем это было ранее.

Это позволит получать больше звонков и быстрее выходить на сделку.

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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