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На Домклик появился каталог проектов домов от проверенных подрядчиков

Дата публикации: 30 мар 2023
На Домклик появился каталог проектов домов от проверенных подрядчиков
Содержание

На Домклик появился новый сервис — каталог проектов домов от проверенных подрядчиков. В карточке каждого проекта представлена подробная информация о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов.

Новый сервис поможет клиентам Домклик построить оптимальное загородное жильё и при необходимости оформить ипотеку Сбера на него.

Какие возможности доступны пользователям сервиса

Каталог проектов домов от Домклик — это не просто удобное решение для поиска подходящего проекта вашего будущего дома. С помощью данного сервиса можно сразу узнать цену выбранного варианта, рассчитать ипотеку на строительство, получить исчерпывающую информацию о проекте и сравнить разные предложения между собой.

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Для каждого проекта подготовлены визуалы экстерьера и интерьера, чтобы пользователи смогли «примерить» будущий дом на себя. Кроме того, есть видео и фото реализованных проектов.

Также в каталоге есть отзывы реальных пользователей о подрядчиках и качестве их домов.

Какие данные указаны в карточке проекта дома:

  • Название проекта
  • Наименование подрядной организации
  • Изображение планировки в формате 2D с возможной расстановкой мебели 
  • Описание проекта
  • Характеристики дома — площадь, количество этажей, высота потолков, толщина стен, число спален, санузлов

В карточку также добавлено подробное описание используемых материалов — тип отделки фасада, фундамент, материалы стен, перегородок, перекрытий, кровли. 

Как воспользоваться сервисом

Чтобы приступить к поиску, достаточно перейти на страницу каталога.

Обращаем внимание, что каталог проектов пока доступен в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Интерес к загородной недвижимости сильно вырос, и этот тренд по-прежнему актуален. По данным аналитиков Домклик, суммарное количество объявлений о продаже «загородки» за год выросло на 29%. Многие россияне хотят построить свой дачный домик или коттедж, и им важно найти надёжного подрядчика, который добросовестно и качественно сделает работу по разумной цене.Чтобы помочь людям найти таких подрядчиков, Домклик запустил новый раздел на витрине загородной недвижимости, где собраны типовые проекты проверенных строительных компаний. Сейчас на странице уже размещен 71 проект от 9 компаний в ценовом диапазоне от 3,4 до 11,2 млн рублей. Мы будем планомерно расширять ассортимент таких проектов для наших клиентов».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Управляющий директор, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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