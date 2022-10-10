Сколько стоит обслуживание частного дома
Сколько стоит обслуживание частного дома? Запросто ответить на этот вопрос не получится, сначала нужно определиться с домом. Летний дом в деревне или коттедж в закрытом поселке в ближайшем пригороде; дом, построенный самостоятельно на участке без подряда; материалы — сруб, каркас или кирпич; центральные или автономные коммуникации; огород, лужайка, бассейн или альпийская горка на участке — это только часть параметров. Могут понадобиться чистильщик каминов и дымохода, профессиональная уборка, уничтожение грызунов или насекомых, техническое обслуживание газового и энергетического оборудования, разнообразные ремонтные работы, цены на которые различаются от региона к региону, и прайс зависит только от желаний продавца услуг. Поэтому стоимость обслуживания частного дома зависит и от его размера, и от местоположения.
Разбираемся, в какую сумму может обойтись любовь к простору и отсутствию соседей через стенку в Москве и Московской области.
Что входит в обслуживание частного дома
Возьмем базовые расходы. К ним относятся:
- электричество
- водоснабжение
- канализация
- отопление
- вывоз мусора
- связь
Включать в перечень вообще все возможные расходы нецелесообразно, потому что привести разные частные дома к общему знаменателю невозможно. У владельца садового домика из сайдинга с небольшим приусадебным участком не будет расходов на чистку бассейна. Владелец бассейна не обязательно построит крашеный дом, которому нужно регулярно обновлять цвет.
Собственники загородных коттеджей в закрытом ухоженном поселке и домов в садовых товариществах заключают договор с правлением или управляющей компанией и платят регулярные взносы, и их сумма зависит от расположения, ухоженности территории, внутреннего распорядка, с которым приходится соглашаться, приобретая недвижимость. В простых подмосковных СНТ взносы могут составлять 5–8 тыс. рублей в месяц. В дорогих поселках сумма вырастает до нескольких десятков тысяч рублей.
Сколько стоят коммунальные услуги
Помимо ежегодных взносов, из которых оплачивается обслуживание общей территории, каждый собственник самостоятельно платит за газ, воду и свет. Если поселок или СНТ подключены к центральным коммуникациям — электросети, водопроводу, канализации и газопроводу, они оплачиваются по установленным тарифам, согласно показаниям счетчиков. В СНТ при постоянном проживании в доме может набегать 5–8 тыс. рублей в месяц в среднем. Сумма сопоставима с расходами на коммунальные услуги в небольшой московской квартире. В коттедже, с учетом большей площади дома, стоимость воды, света, канализации и газа летом, будут те же 5–6 тыс. рублей, а зимой — около 10 тыс. рублей. Столько платит житель одного из коттеджных поселков в ближайшем Подмосковье, на востоке от столицы.
Стоимость базовых коммунальных услуг в самостоятельно построенных домах посчитать сложнее, потому что расходы, например на отопление, будут разными в зависимости от материала дома, качества теплоизоляции и источника обогрева. Но, по оценкам экспертов, автономные коммуникации обходятся минимум в два раза дороже центральных, без учета стоимости оборудования.
Отопление
Десять кубических метров колотых березовых дров, которых хватит на осень, зиму и весну на отопление дома площадью до 100 кв. м и, например, бани, обойдутся от 25 тыс. рублей. Современный ассортимент отопительных котлов позволяет выбрать не только твердотопливный, но и жидкотопливный, газовый, электрический и комбинированный. В зависимости от типа топлива затраты на отопительный сезон (протяженностью семь месяцев) — 15–30 тыс. рублей. Но нужно учитывать еще расходы на покупку оборудования.
Электричество слишком дорогое, но Московская область — один из самых газифицированных регионов страны: местный уровень газификации превышает 97%. Газовый котел стоит от 50 тыс. рублей. Стоимость подключения к газопроводу регулирует «Мособлгаз», где оказывают услугу «подключение газа под ключ». Цена подведения газопровода до границы участка — от 65 тыс. рублей, срок исполнения — от 90 дней.
Стоимость услуг по проведению трубы по участку и систем внутридомового разведения рассчитывается отдельно. Быстрее — от 5 дней и дороже — от 200 тыс. рублей обойдется автономная газификация. На участок доставят и установят резервуар со сжиженным газом — газгольдер. Его нужно заправлять от одного до трех раз в год в зависимости от потребностей, не позже чем когда объем топлива опустится до 25%. Заправить газгольдер на 5 кубов (это 5 тыс. литров, оптимально для дома 100–150 кв. м) выйдет в 100 тыс. рублей, при цене газа 25 руб. за литр — его заполняют на 85% объема. Стоимость обслуживания газового оборудования в частном доме — это отдельная статья расходов. По ней набегает около 2,5 тыс. рублей в год. Узнать точнее, сколько стоит обслуживание газа в частном доме, можно у операторов услуги.
Электричество
Обеспечить дом энергией на 6 киловатт можно от дизельного генератора. Он расходует около 2,7 литра топлива в час. Простые модели (ориентир по цене 70 тыс. рублей) работают до 10 часов подряд.
Есть те, которые рассчитаны на двое суток бесперебойной работы. Если предположить, что простой генератор функционирует 6 дней в неделю положенные 9 часов, то недельный запас солярки обойдется в 6,7 тыс. рублей. Для расчета использован прайс-лист на сайте известной федеральной заправочной сети.
Вода
Воду те, кто рассчитывает на автономные коммуникации, качают из скважины. Бурение артезианской скважины, в которой точно будет очень чистая вода, обойдется примерно от 1,5 до 3,6 тыс. рублей за метр. Глубина залегания артезианских вод — от 100 метров. Поэтому чаще всего бурят скважину до грунтовых вод, это около 13 метров, но может быть меньше или больше в зависимости от грунта. Стоимость насоса зависит от его мощности: разброс от 5 тыс. рублей, но есть и дороже, от 50 тыс. рублей.
Канализация
Канализация устраивается за счет септика — бак нужно чистить почти раз в квартал (частота зависит от объема). Вызов ассенизатора стоит около 3 тыс. рублей.
Подобрать дом или участок
Сколько стоит убрать и вывезти мусор
На фоне расходов на обслуживание автономных коммуникаций стоимость уборки незначительна. В СНТ и коттеджных поселках стоимость вывоза мусора часто входит в ежегодные взносы. Владельцы индивидуальных домов могут использовать компостные ямы или заказывать вывоз мусора. «Газель» для этих целей поедет в область за сумму от 4,5 тыс. рублей. Грузчики оплачиваются отдельно.
Услуги клининговых компаний по проведению поддерживающей уборки начинаются от 3 тыс. рублей, генеральной — от 12 тыс. рублей. Мытье окон может тарифицироваться отдельно, распространенная цена — от 500 рублей за окно.
Сколько стоит обслуживание дома и оборудования
Самая непредсказуемая статья расходов, потому что в обслуживание входят не столько регулярные мероприятия, сколько внештатный ремонт. Хозяйственные работы по тарифу «муж на час» обойдутся от 1,5 тыс. рублей за час или больше, если мастер приедет со своими инструментами. От набора предстоящих дел цена тоже зависит. Расходные материалы оплачиваются отдельно. Стоимость обслуживания двора также может быть разной. Покос лужайки или чистка бассейна имеют индивидуальный прайс, а огород не расход, а удовольствие хозяев.
Регулярный осмотр генератора — от 13 тыс. рублей в зависимости от его мощности и количества отработанных часов, газгольдера — от 3 тыс. рублей.
Сколько уходит на налоги
Налог на дом — 0,1% от кадастровой стоимости, на землю — 1,5% от кадастровой стоимости. Ее рассчитывают в Министерстве имущественных отношений Подмосковья. Если земельный участок не в собственности, а в аренде, то земельный налог владелец дома не платит, но у него возникает арендный платеж согласно заключенному договору.
Собственникам старше 55 и 60 лет, женщинам и мужчинам соответственно, положены налоговые льготы. От имущественного налога на один объект они освобождаются, а земельный рассчитывается с вычетом из площади участка. Узнать точную сумму налога, который предстоит заплатить в 2022 году, можно с помощью налогового калькулятора на сайте налоговой службы. Для этого нужно знать кадастровый номер участка.
Тренды и цены
В России наблюдается тренд на деурбанизацию: переселение все большего числа жителей из мегаполисов в частные дома, ближе к тишине и природе, рассказали опрошенные Домклик эксперты. Этому способствует и развитие инфраструктуры и сервисов, например, служб доставки, на загородных территориях. В агентствах недвижимости уже заметили рост спроса на частные дома летом 2022 года.
Эксперты аналитического центра Домклик выяснили, сколько стоят самые дешевые загородные дома в крупнейших регионах России по данным объявлений, актуальных на начало сентября 2022 года. Так, в Московской области самые дешевые дома начинаются от 4,6 млн рублей, в Ленинградской области — от 2,7 млн рублей, в Татарстане — от 1,2 млн рублей, в Краснодарском крае — от 1,7 млн рублей.
Отдельно аналитики рассказали, в каких регионах произошло падение стоимости частных домов в весенне-летний сезон. В лидерах — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.