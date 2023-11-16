Каждая пятая сделка в Сбере по покупке недвижимости проходит за свои средства
Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавили топ-10 городов-миллионников, жители которых чаще всего оформляли сделки с недвижимостью за свои средства в 2023 году. Такие данные приводят аналитики Домклик.
В пятерку лидеров также вошли Уфа и Новосибирск.
Всего за неполные 11 месяцев 2023 года было заключено более 226 тыс. сделок с недвижимостью за собственные средства на общую сумму 2,6 млрд рублей. Доля таких сделок в общем массиве сделок Сбера составляет 21%, то есть сегодня каждая пятая наша сделка — неипотечная.
Топ-10 городов России по количеству сделок за свои средства в 2023 году:
Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:
Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и cможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.
Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.
Помогут зарегистрировать переход права собственности за 2 дня и безопасно перевести деньги продавцу.
Оформить сделку без ипотеки можно в 4231 офисе Сбера по всей России. Чтобы провести такую сделку, нужно записаться на неё онлайн на Домклик.