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Каждая пятая сделка в Сбере по покупке недвижимости проходит за свои средства

Дата публикации: 16 нояб 2023
Каждая пятая сделка в Сбере по покупке недвижимости проходит за свои средства

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавили топ-10 городов-миллионников, жители которых чаще всего оформляли сделки с недвижимостью за свои средства в 2023 году. Такие данные приводят аналитики Домклик.

В пятерку лидеров также вошли Уфа и Новосибирск.

Всего за неполные 11 месяцев 2023 года было заключено более 226 тыс. сделок с недвижимостью за собственные средства на общую сумму 2,6 млрд рублей. Доля таких сделок в общем массиве сделок Сбера составляет 21%, то есть сегодня каждая пятая наша сделка — неипотечная.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Топ-10 городов России по количеству сделок за свои средства в 2023 году:

Чтобы сделка за собственные средства прошла быстро и удобно менеджеры Домклик помогут на каждом этапе сделки:

Проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей и cможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки.

Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

Помогут зарегистрировать переход права собственности за 2 дня и безопасно перевести деньги продавцу.

Оформить сделку без ипотеки можно в 4231 офисе Сбера по всей России. Чтобы провести такую сделку, нужно записаться на неё онлайн на Домклик.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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