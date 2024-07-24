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МРОТ в России могут увеличить до 22,4 тыс. рублей в 2025 году
Дата публикации: 24 июл 2024
Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6%, до 22,4 тыс. руб. Такой документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
МРОТ на этот год составляет 19,2 тыс. руб.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22440 руб. в месяц», — говорится в тексте проекта.
В 2024 году МРОТ вырос на 18,5%, с 16,2 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб.
В феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличится до 35 тыс. руб.
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Юля Тихонова
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МРОТ в России могут увеличить до 22,4 тыс. рублей в 2025 году - А могут и не увеличить. Вот так и живем.