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Минимальный размер оклада в России предложили установить на уровне МРОТ

Дата публикации: 16 апр 2024
Минимальный размер оклада в России предложили установить на уровне МРОТ

Депутаты разработали законопроект, согласно которому базовый оклад работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ внесен в Госдуму.

При этом сотрудник должен полностью отработать норму рабочего времени и выполнить трудовые обязанности.

Сейчас, по закону, меньше МРОТ не может быть месячная зарплата, куда входят различные премии и надбавки. Авторы законопроекта не согласны с таким подходом и предлагают установить минимальные гарантии оплаты труда.

«Слишком многие работники получают за свой труд суммы, не соответствующие даже минимальным государственным стандартам. На многих предприятиях базовые тарифные ставки установлены ниже МРОТ, а за счет различных премий и надбавок зарплата доводится до этого уровня», — считает один из авторов документа, руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

МРОТ в России в 2024 году составляет 19,2 тыс. руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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