Минимальный размер оклада в России предложили установить на уровне МРОТ
Депутаты разработали законопроект, согласно которому базовый оклад работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ внесен в Госдуму.
При этом сотрудник должен полностью отработать норму рабочего времени и выполнить трудовые обязанности.
Сейчас, по закону, меньше МРОТ не может быть месячная зарплата, куда входят различные премии и надбавки. Авторы законопроекта не согласны с таким подходом и предлагают установить минимальные гарантии оплаты труда.
«Слишком многие работники получают за свой труд суммы, не соответствующие даже минимальным государственным стандартам. На многих предприятиях базовые тарифные ставки установлены ниже МРОТ, а за счет различных премий и надбавок зарплата доводится до этого уровня», — считает один из авторов документа, руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
МРОТ в России в 2024 году составляет 19,2 тыс. руб.
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