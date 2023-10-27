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Можно с детьми, можно с животными: где снять такую квартиру в Москве и сколько это стоит — исследование Домклик

Дата публикации: 27 окт 2023
Можно с детьми, можно с животными: где снять такую квартиру в Москве и сколько это стоит — исследование Домклик
Содержание

Аналитический центр Домклик изучил объявления о сдаче квартир в Москве на длительный срок и рассказал об особенностях предложения для арендаторов с маленькими детьми и животными.

Эксперты определили, в каких округах наибольший процент объявлений с пометками «Можно с детьми» и «Можно с животными». Для каждого округа столицы показано, квартиры какого возраста предлагаются этим категориям арендаторов, и как возможность снять квартиру с детьми и животными влияет на стоимость аренды.

Методика расчета: как и что считали аналитики

Основываясь на данных их объявлений на Домклик, актуальных на середину октября 2023 года, эксперты рассмотрели три группы объявлений о сдаче квартир на долгосрочную аренду:

  • Объявления с пометкой «Можно с детьми»
  • Объявлений с пометкой «Можно с животными»
  • Объявления, где эти две отметки отсутствуют

В зависимости от округа Москвы, для каждой группы объявлений были рассчитаны следующие параметры: процент относительно общего количества объявлений в округе, медианная стоимость квартиры площадью 50 кв. м, медианный возраст жилья.

Статистика по округам Москвы. Процент от общего количества объявлений по Москве (%). Процент объявлений от лояльных собственников: отношение количества объявлений с пометкой «Можно с детьми/животными» относительно общего количества объявлений по округу. В Троицком АО и Зеленоградском АО объявления с пометками «Можно с детьми/животными» отсутствуют. Данные отсортированы по количеству объявлений в округе
Статистика по округам Москвы. Процент от общего количества объявлений по Москве (%). Процент объявлений от лояльных собственников: отношение количества объявлений с пометкой «Можно с детьми/животными» относительно общего количества объявлений по округу. В Троицком АО и Зеленоградском АО объявления с пометками «Можно с детьми/животными» отсутствуют. Данные отсортированы по количеству объявлений в округе

Мы видим, что владельцы квартир лояльно настроены к арендаторам с маленькими детьми и домашними питомцами. На Домклик каждое второе объявление об аренде отмечено «Можно с детьми», каждое четвёртое — «Можно с животными». В остальных случаях участники сделки уже договариваются индивидуально. 

Как правило, отличие в стоимости аренды для жильцов с маленькими детьми и животными не превышает 10%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Где семьям с детьми проще всего снять квартиру в Москве

Анализ объявлений показал, что наибольший процент объявлений, где указана возможность аренды квартиры с маленькими детьми, отмечается в следующих округах Москвы.

Южный АО

Отметка «Можно с детьми» присутствует в каждом втором объявлении. Важно отметить, что предлагаемое арендаторам жилье — новое: медианный возраст домов около 10 лет. При этом квартиры, где отметка «Можно с детьми» отсутствует, находятся в более возрастных домах, медианный возраст домов — около 32 лет. Отсюда и большая разница в стоимости жилья: аренда более комфортной и свежей квартиры семье с маленькими детьми будет стоить на 26% дороже.

Юго-Восточный АО Также около 50% собственников разрешают заселение с маленькими детьми. Предлагаемое жилье также можно назвать новым: медианный возраст - около 12 лет. Как и в случае выше, жилье без соответствующей отметки значительно старше — примерный возраст около 22 лет. Здесь также отмечается большая разница в стоимости: новое жилье от лояльных к детям рантье обойдется на 11% дороже.

Западный АО Процент объявлений также высок: около 47% объявлений отличает отметка «Можно с детьми». И обычным арендаторам, и арендаторам с детьми предлагается жилье примерно одного возраста: в обоих случаях возраст жилья чуть меньше 20 лет.Как следствие, стоимость жилья для жильцов с детьми будет несильно выше — всего на 3%.

Центральный АО

Что касается Центрального округа столицы — лидера по количеству объявлений (49% от общего количества по Москве), то тут процент объявлений от лояльных к детям собственников также высок: в 45% объявлений присутствует пометка «Можно с детьми».

Однако ситуация с ценами и возрастом жилья противоположная: в среднем, арендаторам с детьми предлагается более возрастное жилье (возраст — около 27 лет), по цене существенно ниже, чем указана в обычных объявлениях (на 20%).

Статистика по округам Москвы. Данные о медианной стоимости аренды за 50 кв. м (тыс. руб.): по объявлениям, где отсутствуют пометки «Можно с детьми/животными», и по объявлениям, где соответствующие пометки есть. Для двух указанных категорий объявлений («Можно с животными», «Можно с детьми») рассчитана разница в стоимости по сравнению с обычными объявлениями. Данные о медианном возрасте выставленного жилья: по объявлениям, где отсутствуют пометки «Можно с детьми/животными», и по объявлениям, где соответствующие пометки есть. Данные отсортированы по количеству объявлений в округе
Статистика по округам Москвы. Данные о медианной стоимости аренды за 50 кв. м (тыс. руб.): по объявлениям, где отсутствуют пометки «Можно с детьми/животными», и по объявлениям, где соответствующие пометки есть. Для двух указанных категорий объявлений («Можно с животными», «Можно с детьми») рассчитана разница в стоимости по сравнению с обычными объявлениями. Данные о медианном возрасте выставленного жилья: по объявлениям, где отсутствуют пометки «Можно с детьми/животными», и по объявлениям, где соответствующие пометки есть. Данные отсортированы по количеству объявлений в округе

Где проще всего снять квартиру в Москве с домашними животными

Анализ объявлений показал, что наибольший процент объявлений, где указана возможность аренды квартиры с домашними животными, отмечается в нескольких округах столицы.

Центральный АО

Собственники квартир в центральной части столицы наиболее лояльны к жильцам с животными. Процент объявлений, где присутствует отметка «Можно с животными» составляет около 27%. Стоимость аренды при этом ниже стоимости в объявлениях (на 15%), где соответствующей отметки нет. Однако и возраст жилья, которое предлагается арендаторам с питомцами выше, средний возраст предлагаемых домов — около 27 лет. Возраст жилья, где собственники не готовы к жильцам с питомцами, как правило, меньше — около 17 лет.

Западный АО

В западной части Москвы также много объявлений с возможностью аренды с домашними животными. В каждом четвертом объявлении (примерно 26%) присутствует соответствующая отметка. Возраст предлагаемого жилья практически не отличается от объявлений, где отсутствует возможность съема с питомцами (около 20 лет). Отсюда и небольшая наценка: возможность снять квартиру с домашними животными повышает стоимость жилья.

Северный АО

Также отличает высокая степень лояльности арендодателей к питомцам: в 22% объявлений присутствует отметка «Можно с животными». Медианный возраст такого жилья составляет около 27 лет и мало отличается от предложений без соответствующей отметки. Цена от лояльных рантье практически не отличается от остальных предложений, разница в стоимости символическая — 2%.

Читайте также: Как арендовать квартиру, если у вас питомец. Рейтинг лояльности арендодателей к различным домашним животным.

Аналитика Домклик
Новости
Животные
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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