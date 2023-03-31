Что изменится для собственников недвижимости с 1 апреля 2023 года
Рассказываем, какие изменения, важные для собственников недвижимости, произойдут с 1 апреля 2023 года.
Упростится форма уведомления об имуществе для налоговой
С 1 апреля для физических лиц будет применяться упрощённая форма уведомления об имуществе — недвижимости или транспорта, на которые должны начисляться налоги.
Такое уведомление нужно подавать до 31 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом, если календарный год закончился, а уведомление из налоговой для оплаты не пришло, и налоги не уплачены.
Теперь в нём не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики транспортных средств.
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Жильцам сделают перерасчёт платы за общедомовое имущество за 2022 год
Собственникам квартир к 1 апреля 2023 года пересчитают оплату за общедомовые нужды за 2022 год.
Напомним, что с 1 марта 2023 года оплату услуг за общедомовые нужды стали рассчитывать исходя из фактического потребления — по общедомовым счётчикам. Раньше все платежи были ограничены нормативами. Если счётчиков в доме нет, то суммы будут рассчитывать по изменённым нормативам — для жителей таких домов сумма в квитанции может оказаться выше ожидаемой.
Узнать, как рассчитывают плату за общее имущество в квитанции ЖКХ
Возобновится предоставление субсидий на оплату ЖКУ
С 1 апреля граждане вновь смогут получать субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ранее эту меру поддержки приостанавливали из-за пандемии.
Размер компенсации зависит от отношения дохода семьи к прожиточному минимуму и соответствия расходов на ЖКУ региональному стандарту стоимости коммунальных услуг. При расчёте субсидии учитывается совокупный доход до вычета налогов всех членов семьи за 6 месяцев, даже тех, кто живёт в другом месте.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что регионы России будут сами утверждать критерии предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Предполагается, что решение позволит оказывать адресную помощь жителям, поскольку «на местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъектов, каков средний доход семей».
Подробнее о том, как получить субсидию на оплату ЖКУ
ЦБ вводит новые требования для добровольного страхования
С 1 апреля 2023 года страховые компании, заключая договор страхования, должны будут предоставлять гражданам ключевой информационный документ (КИД). В нём указан условия договора — сведения о страховом покрытии и исключениях, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебном урегулировании споров.
Это позволит людям в доступной форме получить необходимую информацию о страховке до того, как заключить договор, и выбрать предпочтительный для себя страховой продукт.
Новые требования касаются договоров добровольного страхования, за исключением инвестиционного страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заёмщика.