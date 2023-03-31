Аналитики Домклик назвали топ-5 регионов России по цифровизации сделок с недвижимостью
Аналитики Домклик определили наиболее развитые регионы России по цифровизации сделок с недвижимостью. Первенство принадлежит Чеченской республике. Очень динамично развиваются дальневосточные территории — Магаданская область и Забайкальский край.
Чтобы выявить лидеров аналитики исследовали динамику роста доли онлайн-заявок на ипотеку за последние 3 года, а также изменение доли электронной регистрации сделок с недвижимостью за тот же период.
Наибольшая доля цифровых сделок зафиксирована в отдалённых районах страны — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Республика Коми. Там она значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Также обращает на себя внимание стремительная цифровизация Северо-Кавказского федерального округа. В Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике доля ипотечных сделок, зарегистрированных в электронном виде, превышает 90%.
Какие регионы стали лидерами по доле онлайн-заявок на ипотеку
Топ февраля 2023 года возглавляет северокавказский регион — Чеченская Республика (69,6%). Следующие строчки рейтинга занимают дальневосточные регионы — Магаданская область и Чукотский автономный округ (63,5%), а также Забайкальский край (63,4%). Наконец, в рейтинг регионов-лидеров входит Томская область (59%) из Сибирского федерального округа.
В столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге процент заявок на ипотеку, которые подаются в электронном виде составляет 47,9%, и 37,5% соответственно. По России в целом этот показатель чуть выше 40%.
Отметим, что в большинстве перечисленных регионов процент онлайн-заявок выше в сегменте вторичного жилья. Исключениями стали лишь Чеченская Республика и Томская область, где подача заявок в электронном виде оказалась более востребованной среди покупателей новостроек.
Наибольший прирост доли онлайн-заявок с февраля 2020 года отмечается в субъектах из различных федеральных округов страны. На первом месте стоит Чеченская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ), где доля онлайн-заявок на ипотеку увеличилась на 52,1%. Вторую строчку занимает Забайкальский край (Дальневосточный федеральный округ): прирост равен 26,4%. Третье место (22,4%) принадлежит Тамбовской области (Центральный федеральный округ). Томская область (Сибирский федеральный округ) расположена на четвертой позиции (19,7%). Пятерку лидеров замыкает Орловская область (Центральный федеральный округ), в которой доля онлайн-заявок выросла на 19,5%.
Москва и Санкт-Петербург имеют более низкие значения параметра — 2% и 2,3% соответственно.
Аналитики Домклик пришли к выводу, что за последние три года онлайн-заявки на ипотеку стали намного чаще подаваться на вторичном рынке недвижимости. Особенно отличилась Чеченская Республика, где параметр превысил 55%. Только в Тамбовской и Орловской областях наибольшая доля электронных заявок обнаружена на рынке нового, а не готового жилья.
В каких регионах зафиксирована наибольшая доля электронной регистрации ипотеки
Электронная регистрация сделок с недвижимостью начала стремительно развиваться с ноября 2016 года, когда Сбербанк совместно с Россреестром первым на рынке запустил сервис электронной регистрации сделок с ипотекой. Сейчас участники сделки могут быстро пройти регистрацию полностью онлайн, без посещений МФЦ или нотариуса. Сбербанк по-прежнему, лидирует в этой сфере — в электронном виде регистрируется более 90% сделок по ипотеке, за 2022 через Домклик было зарегистрировано более 650 тысяч сделок с электронной регистрацией по ипотеке и более 132 тысяч сделок за собственные средства.
Максимальные показатели в феврале 2023 года продемонстрировали северокавказские и дальневосточные регионы страны — Чеченская Республика (99%), Амурская область (93,3%), Карачаево-Черкесская Республика (92,8%), Магаданская область и Чукотский автономный округ (92,7%).
В Москве показатель равен 88,1%, а в Санкт-Петербурге — 84%.
В регионах-лидерах (кроме Амурской области) существенный процент электронных регистраций зафиксирован на вторичном рынке недвижимости, в то время как Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали более высокий процент онлайн-заявок на рынке первичного жилья (91,7% и 90,4% соответственно).
За три года наибольший прирост доли ипотечных сделок, зарегистрированных в электронном виде, наблюдается в Чеченской Республике (77,7%). Далее следуют субъекты из Северо-Западного федерального округа — Республика Коми (61,9%), Мурманская область (60,2%), Калининградская область (59,7%) и Новгородская область (58,6%).
Москва показала чуть меньший прирост — 38%. В Санкт-Петербурге он составил 52,4%.
С 2020 по 2023 годы прирост доли ипотечных сделок с электронной регистрацией как в регионах-лидерах, так и в Москве и Санкт-Петербурге отмечался в основном на вторичном рынке недвижимости (кроме Калининградской области).
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