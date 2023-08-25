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Москва стала самым дорогим регионом для покупки гаража в 2023 году

Дата публикации: 25 авг 2023
Москва стала самым дорогим регионом для покупки гаража в 2023 году

Аналитический центр Домклик провел исследование стоимости гаражей и машиномест и составил рейтинг самых дорогих регионов для покупки этих объектов.

В Москве стоимость машиноместа или гаража достигает 2,7 млн руб. — и это самый большой показатель по России. Следом идут Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области (по 1,3 млн руб.). Пятое и шестое места делят Приморский край и республика Башкортостан (по 1,2 млн руб.).

Седьмое место занимает Ростовская область (1,1 млн руб.). Следующие две строчки остаются за Свердловской областью и Алтайским краем (по 1 млн руб.). Самой выгодной стоимостью может похвастаться Краснодарский край (800 тыс. руб.).

Топ-10 регионов по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году (в %). Стоимость гаражей и машиномест площадью 20 кв. м (в млн руб.). Параметры выданных кредитов — первоначальный взнос (в млн руб.), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок выплаты (в годах). Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Данные Сбербанка
Топ-10 регионов по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году (в %). Стоимость гаражей и машиномест площадью 20 кв. м (в млн руб.). Параметры выданных кредитов — первоначальный взнос (в млн руб.), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок выплаты (в годах). Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Данные Сбербанка

По данным аналитиков Домклик, средняя стоимость машиноместа составляет порядка 1 млн руб. Отмечаем, что речь идет о гаражных пространствах площадью 20 кв. м.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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