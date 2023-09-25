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Новости
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МЦД продлят за пределы Подмосковья

Дата публикации: 25 сен 2023
МЦД продлят за пределы Подмосковья

Московские центральные диаметры (МЦД) выведут за пределы Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае её одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области», — рассказал журналистам Ликсутов на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

По его словам, диаметры могут продлить до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

Ранее в столице открылось движение по Третьему центральному диаметру, который включает в себя 41 станцию (сейчас действуют 38). МЦД-3 объединил Ленинградское и Казанское направления и связал Зеленоградский административный округ и Раменское. Кроме этого, в Москве открылось первое в России метро в аэропорту.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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