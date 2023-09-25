МЦД продлят за пределы Подмосковья
Московские центральные диаметры (МЦД) выведут за пределы Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае её одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области», — рассказал журналистам Ликсутов на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).
По его словам, диаметры могут продлить до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.
Ранее в столице открылось движение по Третьему центральному диаметру, который включает в себя 41 станцию (сейчас действуют 38). МЦД-3 объединил Ленинградское и Казанское направления и связал Зеленоградский административный округ и Раменское. Кроме этого, в Москве открылось первое в России метро в аэропорту.