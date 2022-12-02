Цена, репутация, инфраструктура: россияне рассказали, как выбирают новостройки
Выбирая новостройки россияне, в первую очередь, обращают внимание на стоимость квартиры, репутацию застройщика, транспортную доступность и планировку помещений, следует из опроса «Предпочтения покупателей новостроек, 2022» Единого ресурса застройщиков.
Главные критерии отбора
Цена квартиры остается ключевым фактором при выборе новостройки, на важность этого пункта указали 82,1% респондента. На втором месте — репутация застройщика (75,3%), на третьем — транспортная доступность (назвали 70,5% опрошенных). Четвертое место по важности заняла планировка квартиры (54,2%).
Замыкает пятерку самых важных факторов при выборе жилья в новостройке — отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства — назвали 49,5% респондентов.
Кроме этого, покупатели новостроек обращают внимание на наличие машино-мест в доме, озеленение и безопасность территории, близость продуктовых магазинов. Из других факторов более весомое значение для покупателей в 2022 году стали иметь статус приобретаемого жилья (квартира или апартаменты), а также высокий класс энергоэффективности и наличие систем умного дома.
Помимо этого, большое внимание люди уделяют таким факторам, как красота архитектуры и фасадов, большие окна и панорамные виды, количество этажей в доме.
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
Что волнует меньше
Удобство дворовой или уличнойпарковки, комфортные группы и подъезды, качественные, быстрые и вместительные лифты, а также мусороудаление стали менее значимыми для покупателей в этом году.
Что говорят застройщики
Застройщики во многом солидарны с покупателями и называют ключевыми факторами при покупке жилья цену (96,2%) и репутацию компании (72,1%). При этом, по их мнению, на третьем месте по важности для покупателей — планировка квартиры, которая ранее волновала людей меньше. «Вес» этого пункта по сравнению с прошлым годом вырос до 71,2%.
Также, по наблюдениям девелоперов, для покупателей важна близость социальных объектов (назвали 69,2% опрошенных застройщиков),транспортная доступность (67,3%), наличие машино-мест в доме (45,2%), безопасность территории (40,4%), удобство дворовой или уличной парковки автомобиля (36,5%), красота архитектуры (31,7%). Замыкает десятку уровень и качество отделки квартиры (29,8%) — данный показатель поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом.