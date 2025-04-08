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Новости
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Молодые семьи Сахалинской области получат поддержку в получении льготной ипотеки

Дата публикации: 08 апр 2025
Молодые семьи Сахалинской области получат поддержку в получении льготной ипотеки

Молодые семьи Сахалинской области смогут получить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей на первоначальной взнос по «Дальневосточной и арктической ипотеке». Такую помощь им предоставят в течение 2025 года, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. 

Ранее аналогичная поддержка была введена для участников СВО. Теперь она доступна гражданам до 35 лет.

«В условиях, когда ипотечное кредитование затормозилось, мы приняли принципиальное решение помочь нашим бойцам и молодым семьям. В итоге уменьшатся затраты наших земляков на покупку жилья. А если у молодой семьи есть своя благоустроенная квартира или дом, следует ожидать появления детей. Так мы создаем стимул для повышения рождаемости. При этом введение подобных мер поддержки способствует развитию жилищного кредитования и строительной отрасли региона, сохранению рабочих мест в этой ключевой сфере», — приводятся на сайте областного правительства слова Лимаренко.

По оценке местных властей, единовременную выплату получат около 15 тыс. молодых семей и женщин с детьми.

«В ближайшие дни им будут поступать смс-сообщения с информацией о новой мере поддержки. Сейчас она рассчитана на граждан в возрасте до 35 лет. Не исключено, что в дальнейшем он может быть увеличен. Как и в предыдущем случае, воспользоваться единовременной выплатой можно будет в течение 2025 года», — прокомментировал председатель правительства области Алексей Белик.

Новости
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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