Эксперт назвала 7 частых причин, из-за которых собственники долго не могут продать квартиру
Решили продать квартиру — разместили объявление. Время идет, но реальных покупателей нет. Почему? Я бы выделила 7 главных причин, почему этого не происходит.
Первая причина, по которой покупатели могут отказываться или закрывать ваше объявление, — квартира производит негативное впечатление. Жилье нужно готовить к продаже. Особенно это важно сегодня, когда объектов недвижимости на рынке очень много. Есть даже целая наука о том, как это правильно сделать, — хоумстейджинг.
Кратко напомню: перед показом нужно совершить несколько простых действий: вымыть пол, окна, зеркала, убрать все лишние вещи, проветрить помещение до комфортной температуры.
Причина №2. Слабая реклама
У продавца нет маркетингового плана продажи квартиры. Он считает, что если разместить информацию о продаже на 1-2 сайтах по недвижимости, то миллионы людей сразу бросятся звонить по объявлению. Рекламу нужно распространять на всех возможных ресурсах, во всех СМИ и делать это регулярно до тех пор, пока не появится реальный покупатель.
Причина №3. Некачественные фото квартиры
Посмотрите, какие странные фотографии квартир часто размещают на сайтах. Тут можно увидеть, например, не лучшую часть захламленной комнаты или санузел, который давно уже просит ремонта, или длинный темный коридор.
Чтобы вашей квартирой заинтересовались, нужно сделать профессиональные фото самых привлекательных ее уголков. Тогда вероятность, что потенциальный покупатель выделит ее из множества других предложений, гораздо выше.
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Причина №4. Неграмотно составленное объявление
Составляя текст объявления о продаже квартиры, представьте себе, кто может стать ее покупателем. Если молодая семья, то для нее важно наличие парка, детских площадок, образовательных и спортивных центров. Паре пенсионеров идеально подойдет квартира вблизи поликлиники и магазинов, в тихом дворе с удобными лавочками и т.д.
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Причина №5. Нет твердого решения о продаже
Огромную ошибку допускает хозяин квартиры, когда, выставляя ее на продажу, он не принял твердого решения. Он размышляет: «Попробую продать. Посмотрю, что будет. Может, буду сдавать?» или «Когда продам, тогда и продам». В итоге владелец каждый раз находит разные предлоги, чтобы не соглашаться на сделку.
Идет время. Квартира приобретает нехорошую репутацию. «Раз до сих пор не продана, значит, там что-то не так», — рассуждают покупатели. Поэтому важно твердо определиться со своими намерениями — будете вы продавать свое жилье или сдавать его — чтобы четко идти к поставленной цели.
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Причина №6. Неадекватная цена
Обычный человек, который, возможно, впервые в жизни продает квартиру, не в состоянии сделать профессиональный анализ рынка, а значит, не может назначить реальную рыночную цену своему жилью. Он рассуждает так: «Мне нужна сейчас такая-то сумма денег, вот за столько я и продам квартиру». Что получается? Пока не будут проданы все аналогичные варианты квартир, выставленные по рыночным ценам, на вашу никто не обратит внимание.
Если вам нужна оценка квартиры, приближенная к реалиям рынка, советую обратиться в агентство недвижимости: здесь есть база и вся информация по продаваемым объектам, поэтому специалисты смогут назвать настоящую стоимость вашего жилья, после чего можно ждать наплыва реальных покупателей.
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Причина №7. Продавец не обратился к профессионалам
Если продавец вовремя обратится к профессиональному риелтору, тогда может обойти все вышеперечисленные неудачи. Профессионал продаст вашу квартиру по рыночной цене и в четко оговоренные сроки. Главное — правильно выбрать специалиста по операциям с недвижимостью и риелторскую компанию, где он работает.
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