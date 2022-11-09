Скидки на новостройки до 25% и ипотеку Сбера до 1% в «Зелёный день» — 11 и 12 ноября на Домклик
«Зелёный день» — самый выгодный день в году 💚 11 и 12 ноября 2022 года!
В этом году Сбер отмечает свой 181-й день рождения!
«Зелёный день» от Сбера превратился в добрую традицию — уже 5 лет каждый год к участию присоединяется все больше партнёров, предлагая новые скидки, с которыми клиенты могут выбрать самые выгодные предложения.
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Какие скидки можно получить в Зелёный день от Домклик
В этом году Домклик в партнёрстве с застройщиками предложит:
🎉 Уникальные скидки до 25% на квартиры от застройщиков в более чем 500 ЖК по всей России — при покупке как в ипотеку, так и за свои деньги
🎉 Скидку на ставку по ипотеке Сбера до 1% при бронировании квартиры на Домклик
Как забронировать квартиру по акции «Зелёный день»
Специальные предложения по акции «Зелёный день» будут доступны только при онлайн-бронировании квартир на Домклик 11 — 12 ноября 2022 г.
✔️ Вариант 1. Оставьте заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик. Менеджер подберет вам подходящую квартиру с максимально возможной скидкой.
✔️ Вариант 2. На сайте Домклик в разделе «Купить» — далее «Новостройки» выберите новостройку, отмеченную специальным значком «Зелёный день». В карточке ЖК или квартиры нажмите на кнопку «Забронировать» или «Показать телефон» и позвоните по указанному номеру. Менеджер поможет вам забронировать квартиру на выгодных условиях.
Предложения по акции доступны только в веб-версии Домклик (не поддерживаются в мобильном приложении)