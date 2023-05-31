Минстрой на 5% повысил нормативную стоимость квадратного метра жилья в России
Минстрой России утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья в России на второе полугодие 2023 года: цена повысится на 5% по сравнению с первым полугодием, до 93,5 тыс. рублей. Приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство также утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья по регионам России на третий квартал 2023 года.
Самые высокие показатели установлены для Санкт-Петербурга — 165,3 тыс. рублей, Москвы — 161,7 тыс., Чукотки — 155,4 тыс., Краснодарского края — 152,8 тыс., Приморского края — 151,3 тыс.
Самые меньшие — для Кабардино-Балкарии — 42,7 тыс. рублей, Ингушетии — 46,3 тыс., Курганской области — 56,5 тыс. рублей.
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчёте размеров пособий и выплат гражданам на приобретение или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.