Эксперты назвали средний чек покупки машино-места в Москве и Санкт-Петербурге
Как показывает статистика за 2022 год, ипотека на покупку машино-места популярна в основном в Москве и Санкт-Петербурге: на их долю приходится порядка 50% всех выдач по стране. Аналитический центр Домклик и СберАвто изучили рынок машино-мест в двух крупнейших городах России и оценили востребованность ипотеки на машино-места по результатам опроса 1300 пользователей и данным об ипотечных сделках в Сбере.
Как паркуются и берут кредиты на машино-места в Москве
В ходе исследования выяснилось, что большинство жителей столицы (75%) паркуются стихийно. 47% респондентов часто не находят свободных мест для парковки. А 31% опрошенных отметили, что не знают, где припарковаться, практически в каждой поездке. Только 6% никогда не сталкивались с подобными проблемами.
49% москвичей требуется до 5 минут на поиск парковки у дома, и почти столько же (47%) ищут место для авто 5–15 минут. По 2% респондентов ищут парковку 15–30 минут и более 30 минут. Несмотря на все эти сложности, на приобретение собственного машино-места решается только каждый восьмой (12%) житель столицы.
Популярность ипотечного кредитования и доля от общего количества выданных кредитов на покупку машино-места или гаража в Москве
Таким образом, машино-места и гаражи покупаются не только в отдалённых районах, таких как поселения Новой Москвы (Сосенское, Московский), но и в центральной части города, например в районах Марьина Роща и Даниловский.
Топ-10 районов Москвы по выдаче ипотеки на машино-места
В среднем дешевле всего машино-место обойдётся в Сосенском поселении, а дороже всего — в Даниловском. В Сбере ипотеку на покупку машино-места, гаража, кладовой или земли под гараж можно получить по ставке от 11,4% годовых.
Как паркуются и берут кредиты на машино-места в Санкт-Петербурге
Четверо из пяти автовладельцев Северной столицы паркуются стихийно. 37% из них регулярно сталкиваются с проблемами при поиске места. Ещё 10% не могут найти свободное место практически каждый раз (в Москве — 31%).
У большинства петербуржцев на поиск места для автомобиля уходит до 5 минут, и только каждый десятый тратит на это от 5 до 15 минут. Таким образом, парковка в Санкт-Петербурге вызывает меньше проблем, чем в Москве. Однако при этом доля респондентов с собственным гаражом или машино-местом в Санкт-Петербурге выше, чем в Москве (21 и 12% соответственно).
Популярность ипотечного кредитования и доля от общего количества выданных кредитов на покупку машино-места или гаража в Санкт-Петербурге
Чаще всего места для хранения автомобилей в 2022 году приобретали жители Приморского района, Московского и Выборгского районов.
Топ-10 районов Санкт-Петербурга по выдаче ипотеки на машино-места
Самый доступный с точки зрения приобретения машино-места район — Пушкинский. За ним следует Невский и Приморский районы.