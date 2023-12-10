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Новости
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Минфин РФ дал прогноз по инфляции в 2024 году

Дата публикации: 10 дек 2023
Минфин РФ дал прогноз по инфляции в 2024 году

Министерство финансов ожидает инфляцию в России в 2024 году на уровне 4,5%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы прогнозируем чуть больше 4-4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый (уровень — ред) инфляции»,— сказал он в ходе выставки-форума «Россия».

Аналогичные прогнозы дает и Центробанк. Там ранее заявили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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