Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
28K

Директор Центра финансовой аналитики Сбера рассказал, что будет с ценами на квартиры

Дата публикации: 20 окт 2023
Директор Центра финансовой аналитики Сбера рассказал, что будет с ценами на квартиры

Михаил Матовников, старший управляющий директор – директор Центра финансовой аналитики Сбера, рассказал о ценах на недвижимость осенью 2023 года и дал прогноз до конца года. По словам эксперта, несмотря на ажиотажный спрос на недвижимость, темпы роста цен все еще далеки от исторических максимумов.

Как мы и предполагали, рост цен в сентябре продолжился. При этом, несмотря на ажиотажный спрос, темпы роста цен всё еще далеки от исторических максимумов, и не оказывают значительного давления на доступность жилья, так как номинальные заработные платы в этом году росли быстрее цены «квадрата». 

Стоит отметить, что рост заработных плат заметно упростил обслуживание ранее взятых ипотечных кредитов, все метрики качества портфеля улучшаются, что заставляет сомневаться в обоснованности опасений насчёт «перегрева» на рынке и в существовании «ипотечного» пузыря. 

Наш прогноз остаётся прежним: в октябре рост цен продолжится за счёт заявок, поданных в августе, особенно на первичном рынке за счет перераспределения спроса со вторичного рынка. Но уже до конца года цены готового жилья могут вновь стабилизироваться и даже перейти к снижению, но на рынке новостроек рост цен продолжится. В дальнейшем многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и судьбы государственных программ поддержки ипотеки.

Фото эксперта
Михаил Матовников
Старший управляющий директор – директор Центра финансовой аналитики Сбера

Ранее аналитический центр Домклик подготовил исследование, где рассказывается о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в сентябре 2023 года. Эксперты рассмотрели изменение спроса на ипотеку, структуру выданных ипотечных кредитов, а также оценили востребованность льготных ипотечных программ.

Читайте также: Какие изменения произошли на рынке недвижимости в сентябре 2023 года: исследование Домклик.

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Около половины риелторов ожидают охлаждения рынка недвижимости — исследование Домклик
27K
Топ-10 регионов РФ по спросу на загородную недвижимость в 2023 году: аналитика Домклик
4K
Домклик назвал регионы России с низкими ценами на жилье в сентябре
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
867
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал