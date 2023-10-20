Директор Центра финансовой аналитики Сбера рассказал, что будет с ценами на квартиры
Михаил Матовников, старший управляющий директор – директор Центра финансовой аналитики Сбера, рассказал о ценах на недвижимость осенью 2023 года и дал прогноз до конца года. По словам эксперта, несмотря на ажиотажный спрос на недвижимость, темпы роста цен все еще далеки от исторических максимумов.
Как мы и предполагали, рост цен в сентябре продолжился. При этом, несмотря на ажиотажный спрос, темпы роста цен всё еще далеки от исторических максимумов, и не оказывают значительного давления на доступность жилья, так как номинальные заработные платы в этом году росли быстрее цены «квадрата».
Стоит отметить, что рост заработных плат заметно упростил обслуживание ранее взятых ипотечных кредитов, все метрики качества портфеля улучшаются, что заставляет сомневаться в обоснованности опасений насчёт «перегрева» на рынке и в существовании «ипотечного» пузыря.
Наш прогноз остаётся прежним: в октябре рост цен продолжится за счёт заявок, поданных в августе, особенно на первичном рынке за счет перераспределения спроса со вторичного рынка. Но уже до конца года цены готового жилья могут вновь стабилизироваться и даже перейти к снижению, но на рынке новостроек рост цен продолжится. В дальнейшем многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и судьбы государственных программ поддержки ипотеки.
Ранее аналитический центр Домклик подготовил исследование, где рассказывается о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли в сентябре 2023 года. Эксперты рассмотрели изменение спроса на ипотеку, структуру выданных ипотечных кредитов, а также оценили востребованность льготных ипотечных программ.
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