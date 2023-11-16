Цены на новостройки в России выросли почти вдвое, посчитали в Центробанке
Цены на новостройки в среднем по России за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья, и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен. В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — рассказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
По данным регулятора, кредитование населения быстро растёт, особенно в ипотеке. За 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть, отметила глава Центробанка. А с увеличением ипотеки растут и цены на жильё.
«Нас не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жильё и снижением качества кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков и, главное, для самих заёмщиков», — добавила Набиуллина.
Центробанк принимает меры по снижению рисков на рынке недвижимости и ипотеки. Ранее регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых. Там допустили ещё одно повышение ставки до конца 2023 года. Кроме этого, Банк России планирует пересмотреть подход к оценке кредитоспособности граждан, которые берут потребкредиты для оплаты первого взноса по ипотеке.
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