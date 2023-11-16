Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Цены на новостройки в России выросли почти вдвое, посчитали в Центробанке

Дата публикации: 16 нояб 2023
Цены на новостройки в России выросли почти вдвое, посчитали в Центробанке

Цены на новостройки в среднем по России за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья, и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен. В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — рассказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

По данным регулятора, кредитование населения быстро растёт, особенно в ипотеке. За 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть, отметила глава Центробанка. А с увеличением ипотеки растут и цены на жильё.

«Нас не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жильё и снижением качества кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков и, главное, для самих заёмщиков», — добавила Набиуллина.

Центробанк принимает меры по снижению рисков на рынке недвижимости и ипотеки. Ранее регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых. Там допустили ещё одно повышение ставки до конца 2023 года. Кроме этого, Банк России планирует пересмотреть подход к оценке кредитоспособности граждан, которые берут потребкредиты для оплаты первого взноса по ипотеке.

Сейчас на Домклик проходит «Зелёный день», посвящённый дню рождения Сбера. В рамках акции до 30 ноября 2023 года купить квартиру в новостройке в ипотеку можно со скидкой до 10%.

Для покупки квартиры по сниженной цене подайте заявку на ипотеку СберБанка. А после одобрения заявки банком забронируйте квартиру, помеченную значком «Зелёный день».

Узнать подробнее, как получить скидку на квартиру>>

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года
7K
Что такое ключевая ставка Центробанка
8K
Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
26K
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
95K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал