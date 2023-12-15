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Минфин оперативно обсудит условия продления «Семейной ипотеки»

Дата публикации: 15 дек 2023
Минфин оперативно обсудит условия продления «Семейной ипотеки»

Министерство финансов России в ближайшее время проработает с коллегами вопрос о продлении «Семейной ипотеки», срок действия которой заканчивается в июле 2024 года. Об этом сообщают СМИ.

Ранее подумать об этом правительству предложил президент России Владимир Путин.

«"Семейная ипотека" направлена на поддержку семей с детьми, что является главным социальным фактором. Конкретные условия дальнейшего продления будут обсуждаться. Этот вопрос оперативно проработаем с коллегами из других министерств и ведомств», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что условия должны привести к более адресной выдаче льготных кредитов, их должны получать те, кому такая поддержка действительно необходима.

Как сообщили в министерстве, на выполнение всех программ в бюджете 2024-2026 годов заложено 1034,6 млрд руб. «Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов», — добавили там.

В свою очередь, в Минстрое заявили, что уже изучают возможность продления льготных программ, в том числе «Семейной ипотеки».

«Семейная ипотека» в Сбере

«Семейную ипотеку» можно взять в Сбербанке со ставкой 6% годовых; для жителей Дальнего Востока — 5%.

Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости.

Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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