Минфин оперативно обсудит условия продления «Семейной ипотеки»
Министерство финансов России в ближайшее время проработает с коллегами вопрос о продлении «Семейной ипотеки», срок действия которой заканчивается в июле 2024 года. Об этом сообщают СМИ.
Ранее подумать об этом правительству предложил президент России Владимир Путин.
«"Семейная ипотека" направлена на поддержку семей с детьми, что является главным социальным фактором. Конкретные условия дальнейшего продления будут обсуждаться. Этот вопрос оперативно проработаем с коллегами из других министерств и ведомств», — говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что условия должны привести к более адресной выдаче льготных кредитов, их должны получать те, кому такая поддержка действительно необходима.
Как сообщили в министерстве, на выполнение всех программ в бюджете 2024-2026 годов заложено 1034,6 млрд руб. «Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов», — добавили там.
В свою очередь, в Минстрое заявили, что уже изучают возможность продления льготных программ, в том числе «Семейной ипотеки».
«Семейная ипотека» в Сбере
«Семейную ипотеку» можно взять в Сбербанке со ставкой 6% годовых; для жителей Дальнего Востока — 5%.
Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости.
Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.