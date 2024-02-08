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Около 14 млн семей в России получили маткапитал

Дата публикации: 08 фев 2024
Около 14 млн семей в России получили маткапитал

Материнским капиталом за время действия программы воспользовались 13,8 млн российских семей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Эту меру поддержки запустили в России в 2007 году. С 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексировали на 7,5%. C учетом заложенной в бюджете индексации размер выплаты составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка, 834 тыс. руб. — на второго и последующих детей.

«Материнский капитал получили уже 13,8 млн семей, из них порядка 900 тыс. в прошлом году», — приводятся на сайте правительства слова Голиковой.

По ее словам, выплатами в 450 тыс. руб., которые дают при рождении третьего и последующего детей на погашение ипотеки, воспользовались 661,5 тыс. многодетных.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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