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Около 14 млн семей в России получили маткапитал
Дата публикации: 08 фев 2024
Материнским капиталом за время действия программы воспользовались 13,8 млн российских семей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Эту меру поддержки запустили в России в 2007 году. С 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексировали на 7,5%. C учетом заложенной в бюджете индексации размер выплаты составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка, 834 тыс. руб. — на второго и последующих детей.
«Материнский капитал получили уже 13,8 млн семей, из них порядка 900 тыс. в прошлом году», — приводятся на сайте правительства слова Голиковой.
По ее словам, выплатами в 450 тыс. руб., которые дают при рождении третьего и последующего детей на погашение ипотеки, воспользовались 661,5 тыс. многодетных.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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