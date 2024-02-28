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Маткапитал предложили использовать для лечения детей и покупки лекарств

Дата публикации: 28 фев 2024
Маткапитал предложили использовать для лечения детей и покупки лекарств

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, назначенных им врачом. Такой законопроект внесен в Госдуму.

По закону маткапитал можно направить на:

  • улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • на ежемесячные выплаты (при определенных условиях).

Авторы инициативы — депутаты Госдумы — предлагают расширить этот список и дать возможность семьям тратить материнский капитал на оплату медицинских услуг и лекарств для ребенка, которые назначил врач.

По их словам, родители часто сталкиваются с трудностями при лечении детей, в том числе они связаны с получением медицинских услуг, которые предоставляют только платно.

Что касается препаратов, бесплатные лекарства по рецептам врачей при лечении на дому положены детям до трех лет, детям из многодетных семей — до шести лет. В остальных случаях, отмечают авторы законопроекта, препараты, в том числе редкие и дорогие, родители должны покупать сами. Эти расходы слишком большие для семейного бюджета, резюмируют они.

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. рублей. На второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала выплату на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей — если уже оформляла ее.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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