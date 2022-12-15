Масштабную программу по ремонту и обновлению систем ЖКХ запустят в России в 2023 году
Масштабная программа по обновлению и строительству систем ЖКХ развернется по всей стране с 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин. На ее реализацию в течение 10 лет планируют выделить не менее 4,5 трлн рублей.
«Везде, в каждом городе и поселке России, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Мы договорились с 2023 года запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ», — сообщил Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам президента, проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется, в связи с чем необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировав ее с другими планами инфраструктурного развития и капремонта жилого фонда.
«Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги», — подчеркнул Путин.
Государство направит на реализацию программы в 2023 году 30 млрд рублей и 100 млрд — в 2024-м. Однакозапланированных средств не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в системе ЖКХ, отметил президент.
В связи с этим он попросил правительство и регионы в приоритетном порядке направлять средства инфраструктурно-бюжетных кредитов на решение задач в этой сфере. А также предложил обсудить выделение дополнительных денег на следующие годы.