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Масштабную программу по ремонту и обновлению систем ЖКХ запустят в России в 2023 году

Дата публикации: 15 дек 2022
Масштабную программу по ремонту и обновлению систем ЖКХ запустят в России в 2023 году

Масштабная программа по обновлению и строительству систем ЖКХ развернется по всей стране с 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин. На ее реализацию в течение 10 лет планируют выделить не менее 4,5 трлн рублей. 

«Везде, в каждом городе и поселке России, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Мы договорились с 2023 года запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ», — сообщил Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется, в связи с чем необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировав ее с другими планами инфраструктурного развития и капремонта жилого фонда.

«Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги», — подчеркнул Путин.

Государство направит на реализацию программы в 2023 году 30 млрд рублей и 100 млрд — в 2024-м. Однакозапланированных средств не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в системе ЖКХ, отметил президент.

В связи с этим он попросил правительство и регионы в приоритетном порядке направлять средства инфраструктурно-бюжетных кредитов на решение задач в этой сфере. А также предложил обсудить выделение дополнительных денег на следующие годы.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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