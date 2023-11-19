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Новости
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Льготная ипотека для малых городов может появиться в России

Дата публикации: 19 нояб 2023
Льготная ипотека для малых городов может появиться в России

Новую программу ипотеки с господдержкой для небольших городов могут разработать уже к началу 2024 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков.

Парламентарий направил соответствующие обращения в кабмин, профильные ведомства и экспертам для создания предложений по льготной программе для жителей малых городов и удаленных регионов.

Сейчас в России действуют несколько льготных программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка».

По словам депутата, последняя программа получила наибольшее распространение в крупных городах — около 35% всего льготного кредитования ушло на Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленинградскую область.

«А регионы с меньшими доходами особых выигрышей от льготной массовой ипотеки не получили. Остается вопрос предоставления займа, чтобы граждане решали жилищные вопросы и могли закрепиться в малых городах, где зарплата относительно невысока, а расходы на обслуживание кредита не очень интересны для банкиров», — пояснил Аксаков.

После проработки обращений начнется анализ, уточнил политик, и к началу следующего года планируется найти решение.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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