Льготная ипотека для малых городов может появиться в России
Новую программу ипотеки с господдержкой для небольших городов могут разработать уже к началу 2024 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков.
Парламентарий направил соответствующие обращения в кабмин, профильные ведомства и экспертам для создания предложений по льготной программе для жителей малых городов и удаленных регионов.
Сейчас в России действуют несколько льготных программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка».
По словам депутата, последняя программа получила наибольшее распространение в крупных городах — около 35% всего льготного кредитования ушло на Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленинградскую область.
«А регионы с меньшими доходами особых выигрышей от льготной массовой ипотеки не получили. Остается вопрос предоставления займа, чтобы граждане решали жилищные вопросы и могли закрепиться в малых городах, где зарплата относительно невысока, а расходы на обслуживание кредита не очень интересны для банкиров», — пояснил Аксаков.
После проработки обращений начнется анализ, уточнил политик, и к началу следующего года планируется найти решение.