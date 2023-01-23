В 2023 году российские регионы получат 30 млрд на коммунальную инфраструктуру
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году государство направит 30 млрд рублей на замену и строительство новых тепловых, водопроводных, канализационных сетей и объектов теплоснабжения, а в 2024 году — 100 млрд рублей. Это распоряжение уже опубликовано на сайте правительства.
«Правительство продолжает помогать регионам обновлять коммунальную инфраструктуру... Направим в текущем году 30 миллиардов рублей, а в следующем — еще 100 миллиардов на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, котельных и других объектов теплоснабжения», — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Обязательным условием также является софинансирование из бюджета региона.
Новая программа данной поддержки в скором времени войдёт в состав Федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется Правительством с 2021 года.
В ноябре 2022 года Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В ней поставлены цели на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, цифровизацию строительных процессов и развитие льготных ипотечных программ.