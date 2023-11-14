Ипотеку на ИЖС могут выделить в отдельный проект
Программу ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве стоит выделить в отдельный проект. Таким мнением поделился министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Объем работ растет, люди активно вовлечены, регионы вовлечены. Поэтому мы считаем, что сейчас ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве надо, конечно, в отдельный проект выделять — вообще в системе строительства жилья, и отрабатывать отдельные меры поддержки», — сказал он в ходе встречи.
Министр также отметил, что в этом направлении уже многое сделано: домокомплекты и типовые проекты уже проработаны и утверждены. Кроме того, по его мнению, необходимо вовлекать российский лесной массив в строительство, что является серьезной задачей.