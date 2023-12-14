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Квартиры в столичных новостройках подорожали на 23,5% за год

Дата публикации: 14 дек 2023
Квартиры в столичных новостройках подорожали на 23,5% за год

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках массового сегмента Москвы повысилась за последний год на 23,5%, до 328,1 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Как отмечает газета, самые дешевые апартаменты — площадью 19,7 кв. м — на первичном рынке в ноябре стоили 4,3 млн руб.

По данным аналитиков, в ноябре число сделок в массовом сегменте составило 3,8 тыс. штук. Это на 4,5% меньше, чем в октябре. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года спрос вырос на 10,6%.

В «Метриум» подчеркнули, что повышенный интерес к жилью в массовых новостройках фиксировался с августа, но сейчас наблюдается тренд на постепенное снижение спроса.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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