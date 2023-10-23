Число ипотечных сделок с новостройками в Москве удвоилось
Количество ипотечных сделок в Москве увеличилось почти вдвое в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Управление столичного Росреестра.
«Статистика сентября по ипотеке в новостройках стала закономерным продолжением августа и всего третьего квартала — мы отмечаем рост как числа договоров, так и их доли. При этом число оформленных кредитных договоров в сентябре текущего года практически вдвое выше, чем аналогичный показатель прошлого года», — отметили в ведомстве.
За год показатель увеличился на 91,1% к сентябрю 2022 года и в 2,4 раза (135,5%) — к тому же периоду 2021 года. Так, в этом месяце 2023 года зарегистрировано 12,3 тыс. договоров долевого участия, в 2022 году — 6,4 тыс., а в 2021 году — 5,2 тыс. ДДУ.
«Это новый максимум числа ипотечных сделок, оформленных столичным Росреестром за месяц на первичном рынке, — практически на четверть (+23,4%) превышающий экс-рекордный август текущего года, когда было зарегистрировано 9 957 таких договоров», — добавили в службе.
Доля ДДУ с кредитами в сентябре стала максимальной за все время и составила 66,8%, опередив предыдущий рекорд в 64,4%, установленный в августе прошлого года.
Результат третьего квартала — 29,2 тыс. ДДУ также стал наивысшим, превысив предыдущий на 40% — 20,9 тыс. в четвертом квартале 2020 года. При этом рост к третьим кварталам 2022 года (18,7 тыс.) и 2021 года (15,3 тыс.) составил 56% и 91,2% соответственно.
Отмечается, что за период январь-сентябрь Росреестр оформил 65,6 тыс. ДДУ с кредитами, что на 32,9% выше результата того же периода прошлого года — 49,3 тыс.
Аналитика Домклик — ипотечные сделки в Сбере
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвали структуру выданных кредитов на жильё. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%). При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось.
Таким образом, в сентябре текущего года зафиксировано рекордное число выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования.