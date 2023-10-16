Сбер выяснил, сколько россияне тратят на ремонт в квартире
Домклик и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, много ли россиян приобретают недвижимость в других городах, сколько тратят на переезд и обновление квартиры. В исследовании приняли участие более 3500 человек из всех регионов России.
Что покупают россияне
По данным Домклик, ежегодно свыше 500 тыс. человек приобретают квартиры на вторичном рынке жилья. Именно этот тип квартир привлекает наибольшее внимание покупателей: его доля в общем количестве ипотечных сделок не опускается ниже 50%. Также можно отметить стабильность интереса россиян к приобретению вторичной недвижимости в других регионах: и в 2022, и в 2023 году с покупками такого жилья связано 4,3% ипотечных сделок.
Высокий интерес к приобретению готового жилья отмечают и аналитики сервиса «Ремонт со СберУслугами». Большинство респондентов (70%) переезжали в собственную или в арендованную квартиру.
Делают ли ремонт в квартире
Из них 38% опрошенных делали косметический ремонт. В то же время 36% участников опроса проводили капитальный ремонт и столько же лишь покупали новую мебель. Приобретали электронику в квартиру 31% россиян; обновляли интерьер — 28%, а покупали декор — 19%. Только 13% респондентов не обустраивали квартиру при переезде.
Где делают ремонт
При этом по большей части граждане делали ремонт в спальной комнате (80%). Кухню ремонтировали 79% респондентов, гостиную — 72%, ванную — 71%, коридор — 70%. В то же время 44% участников опроса делали ремонт при переезде на балконе/лоджии, а на детскую комнату потратили свои силы 36%. Гардеробная претерпела изменения у 20% опрошенных, а рабочий кабинет — у 12%.
Сколько тратят на ремонт
Расходы на обновление квартиры в размере более 500 тыс. оценили 24% респондентов, а 18% — от 201 тыс. до 500 тыс. От 151 тыс. до 200 тыс. потратили 11% опрошенных, а от 101 тыс. до 150 тыс. — 6%. Также 15% рассказали, что на ремонт пришлось потратить от 51 тыс. до 100 тыс. рублей, а 16% уложились в сумму от 11 тыс. до 50 тыс. Только 10% потратили на ремонт меньше 10 тыс. рублей.
«Каждый четвертый переезд сопровождается тратой дополнительных 500 тысяч рублей на ремонт приобретенного жилья. Сумма довольно серьезная: если для москвича это примерно 5% от стоимости стандартной вторичной квартиры (площадью 50 м²), то для жителя другого региона России это уже порядка 10%», — говорится в отчете аналитиков со ссылкой на данные по ипотечным сделкам Сбербанка.