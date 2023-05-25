Контроль за поддельными протоколами общего собрания собственников усилят в России
Законопроект об обязательной персональной идентификации администраторов общих собраний собственников (ОСС) в многоквартирных жилых домах принят Госдумой в первом чтении. После принятия законопроекта во втором и третьем чтениях будут внесены изменения в Жилищный кодекс России.
Законопроектом предлагается ввести идентификацию человека, который будет нести ответственность за соответствие введённых им данных по вопросам повестки ОСС решению собственников. В протоколе будут фиксировать ФИО, паспортные данные, место постоянного проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты администратора собрания.
Если собрание собственников проводит юридическое лицо, управляющая компания или организация, то будут записывать сведения о компании: её наименование, организационно-правовую форму, почтовый адрес, контактный телефон и адрес официального сайта. Основная цель поправок — борьба с поддельными протоколами ОСС.
Ранее парламентарии подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора управляющей организации. Согласно им, жители многоквартирных домов получат новые основания для смены управляющей компании.