Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Контроль за поддельными протоколами общего собрания собственников усилят в России

Дата публикации: 25 мая 2023
Контроль за поддельными протоколами общего собрания собственников усилят в России

Законопроект об обязательной персональной идентификации администраторов общих собраний собственников (ОСС) в многоквартирных жилых домах принят Госдумой в первом чтении. После принятия законопроекта во втором и третьем чтениях будут внесены изменения в Жилищный кодекс России.

Законопроектом предлагается ввести идентификацию человека, который будет нести ответственность за соответствие введённых им данных по вопросам повестки ОСС решению собственников. В протоколе будут фиксировать ФИО, паспортные данные, место постоянного проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты администратора собрания.

Если собрание собственников проводит юридическое лицо, управляющая компания или организация, то будут записывать сведения о компании: её наименование, организационно-правовую форму, почтовый адрес, контактный телефон и адрес официального сайта. Основная цель поправок — борьба с поддельными протоколами ОСС.

Ранее парламентарии подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора управляющей организации. Согласно им, жители многоквартирных домов получат новые основания для смены управляющей компании.

Читайте также: Что делать, если управляющая компания плохо работает

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как установить шлагбаум во дворе
9K
Жителей многоквартирных домов обяжут регулярно проверять газовое оборудование
1K
Можно ли запускать фейерверки во дворе
9K
Двор под контролем: зачем оформлять придомовую землю в собственность и как это сделать
97K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал