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Льготную ипотеку на строительство дома можно получить без подтверждения дохода

Дата публикации: 18 фев 2022
Льготную ипотеку на строительство дома можно получить без подтверждения дохода

Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также для клиентов, предоставляющих полный пакет документов.

«По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город», —  Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

6 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 12%. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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