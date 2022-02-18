Льготную ипотеку на строительство дома можно получить без подтверждения дохода
Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также для клиентов, предоставляющих полный пакет документов.
«По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
6 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 12%.