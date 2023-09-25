Клиенты Сбера заключили более 18 тысяч альтернативных жилищных сделок объемом 73,6 млрд рублей
Пользователи Домклик от Сбера провели за год свыше 18 тыс. альтернативных жилищных сделок на сумму 73,6 млрд рублей.
При этом лидерами среди регионов по заключению таких договоров стали Москва — 4,7 тыс. сделок, Московская область — 3,9 тыс. и Санкт-Петербург — 2,9 тыс.
Согласно данным Домклик, за год в среднем в условиях альтернативной сделки проходило 2 промежуточных соглашения купли-продажи. Между тем, был зафиксирован исторический рекорд — 5 промежуточных сделок в рамках одной альтернативной.
Альтернативная сделка — цепочка соглашений с несколькими продавцами и покупателями. При этом денежные средства от первоначального покупателя поступают напрямую к конечному продавцу, минуя промежуточных участников.
Подобные сделки требуют обязательной проверки каждого звена цепочки. Также важно, чтобы переход права собственности был зарегистрирован у всех одновременно и успешно.
Домклик запустил специальный автоматизированный сервис, чтобы сделать процесс проведения альтернативных сделок ещё более удобным и надёжным. Эксперты сервиса готовят все документы клиента, помогают быстро зарегистрировать право собственности и безопасно провести расчёты по сделке.