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Герман Греф спрогнозировал выдачу Сбербанком около 4 трлн рублей ипотеки в 2023 году

Дата публикации: 21 сен 2023
Герман Греф спрогнозировал выдачу Сбербанком около 4 трлн рублей ипотеки в 2023 году

Сбербанк по итогам 2023 года выдаст ипотечных кредитов примерно на 4 трлн рублей против порядка 2,8 трлн в 2022 году. В то же время падение выдач в четвертом квартале составит не менее 30%, сообщил журналистам Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим в районе 4 триллионов рублей ипотеки. Тогда как в прошлом году мы выдали около 2,8 триллиона».

Фото эксперта
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка

По его словам, в связи с повышением ключевой ставки Центробанком и других мер регулятора, например, по изменению риск-весов, Сбербанк ожидает, что «падение выдач будет не менее чем на 30%», — отметил Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде.

Также Председатель правления Сбербанка подчеркнул, что в кредитной организации не видят перегрева на рынке ипотеки.

«Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом», — подытожил он.

Согласно данным Сбера, выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).

Ранее Домклик писал, что правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку».

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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