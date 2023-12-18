Клиенты Сбера взяли 60 тыс. ипотек без отчета об оценке
Сбербанк выдал клиентам 60 тыс. ипотечных кредитов на вторичное жилье без проведения отчета об оценке с августа 2023 года.
Пилотный проект помогает клиентам быстрее выходить на сделку и экономить до 12 тыс. руб. По такой процедуре в декабре проходит каждая вторая выдача жилищного кредита на «вторичку».
Чаще всего ипотеку без отчета об оценке стоимости квартиры брали жители Мурманской области, где доля таких кредитов в общем количестве выдач составила 56,3%. В Архангельской области показатель достиг 49,2%, в Москве — 45,2%, в Камчатском крае — 44,2%, в Санкт-Петербурге — 43%.
Ипотека без отчета об оценке стала возможной благодаря AI-модели, которая анализирует стоимость недвижимости. Это позволяет клиенту быстрее выйти на сделку и сэкономить от 5 до 12 тыс. руб., в которые в среднем обходится подготовка отчета об оценке.
Пилотный проект по отмене отчета об оценке при покупке «вторички» в ипотеку запустили в августе 2023 года. Он действует на территории всей страны (кроме Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии).
Оформить ипотеку без отчета об оценке можно онлайн на Домклик, возможность распространяется на клиентов, которые в рамках сделки не заказывали отчет об оценке. В проекте также есть ограничения по объектам недвижимости, подробности можно уточнить в приложении Домклик или у менеджера банка.