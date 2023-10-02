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Клиенты Сбера теперь могут оформить сертификат «Юридической проверки» на 3 года

Дата публикации: 02 окт 2023
Клиенты Сбера теперь могут оформить сертификат «Юридической проверки» на 3 года

Сервис недвижимости Домклик Сбербанка запустил сертификат «Юридической проверки» сроком на три года для премиум-клиентов — СберПервого, Sber Private Banking. Ранее был доступен сертификат сроком на один год.

«Юридическая проверка» — экспертиза, которая помогает выявить неочевидные, но существенные риски, из-за которых сделка с недвижимостью может быть оспорена или признана недействительной. Услуга включает чат с юристом, где клиент сможет получить ответы на все вопросы по проверке недвижимости.

Недвижимость проверяется по множеству параметров: на предмет наличия ограничений, обременений, арестов, запретов, сведений о банкротстве, судебных разбирательств, исполнительных производств. Всего учитывается более 50 потенциальных рисков, после чего клиент получает правовое заключение, содержащее экспертное мнение по объекту недвижимости.

В случае утраты покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект сертификат гарантирует возмещение стоимости недвижимости.

Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей. За всё время действия услуги сделки c недвижимостью, которая прошла проверку и была рекомендована к покупке, ни разу не оспаривались.

Если по результатам проверки юрист сделает заключение, что недвижимость не рекомендована к покупке, проверка ещё одной недвижимости будет бесплатной для клиента. Премиум-клиенты могут оформить сертификат на возмещение средств как на один, так и на три года.

Читайте также: Зачем нужна юридическая проверка недвижимости

Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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