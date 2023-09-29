Сервис «Регистрация и расчёты» стал доступен клиентам Домклик в сделках с ипотекой
С 29 сентября сервисом «Регистрация и расчёты» смогут воспользоваться покупатели жилья по ипотеке на Домклик — квартир на вторичном рынке и домов с участком. Раньше эта услуга была доступна только для тех, кто покупал такое жильё за собственные деньги.
Сервис позволяет быстро зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и безопасно провести денежные расчёты во время сделки. Ещё один плюс в пользу услуги: при оформлении ипотечной заявки на Домклик она даст скидку 0,3% на ставку по базовым ипотечным программам на весь срок кредита.
Стоимость сервиса зависит от типа приобретаемой недвижимости и региона заключения сделки. Так, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге при покупке вторичного жилья услуга будет стоить 15 300 руб., при покупке дома с землёй — 27 200 руб. В остальных регионах РФ цена составит 12 000 и 20 600 руб. соответственно.
Заказать сервис можно при подаче заявки на ипотеку, выбрав опцию «Регистрация и расчёты».