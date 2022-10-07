Микроквартиры, домокомплекты и дачшеринг: что сегодня пользуется спросом у россиян
- Правильно ли утверждать, что идёт тренд на уменьшение площади жилья в России? В каких регионах и городах он особенно проявляется?
- Помимо повышения ценовой доступности, какие еще есть причины спроса на подобные объекты?
- Актуально ли такое жильё для россиян? Какие именно это категории граждан?
- Имеет ли этот тренд перспективы и как долго он продержится?
- Какие ещё тренды на рынке квартир наметились в России за последние полгода?
- Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать возможность субсидирования покупки готовых домокомплектов и получения ипотеки на такое жильё. Будет ли такая программа востребована?
- Какие ещё тренды наблюдают эксперты на рынке частных и загородных домов? Будут ли эти предложения широко востребованы и среди кого?
Лейсян Басырова, управляющий директор Управляющей компании «Перспектива24» «Самолёт ПЛЮС», рассказала нам о новых форматах жилья, которые широко востребованы у россиян, а также поделилась трендами рынка загородной недвижимости.
«Перспектива 24» входит в число крупнейших агентств недвижимости России и является одним из лидеров среди партнеров Домклик по количеству выданных ипотечных кредитов и использованию наших сервисов. На 2022 года компания имеет 170 представительств в России и за рубежом.
Правильно ли утверждать, что идёт тренд на уменьшение площади жилья в России? В каких регионах и городах он особенно проявляется?
Норма предоставления жилплощади на одного человека в России составляет 33 кв. м, для двоих — 42 кв. м. Если семья состоит из трех человек и более, то каждому из них положен минимум — 18 кв. м. Это федеральный норматив, регионы могут устанавливать свои, но не меньше этих значений.
А что происходит на деле? Мы видим на рынке микроквартиры — это жильё общей площадью менее 18 квадратов, а в сегменте апартаментов, так и вовсе можно встретить предложения (только вдумайтесь!) по 10 квадратных метров.
Это всё — проявление тренда на уменьшение площади квартир в последние несколько лет. И не коснулся он, пожалуй, только элитного жилья. Во всех остальных сегментах за последние десять лет средняя площадь квартир в новостройке уменьшилась на 20-30%.
Теснее всего в России живут в Ленинградской области — здесь строят квартиры со средней площадью 38 с половиной кв. м. Небольшие квартиры, в среднем 41–42 квадрата — строят в Республиках Алтай и Адыгея.
Такая тенденция не только у нас. Сокращение метража жилых помещений характерно для многих мировых мегаполисов. В Европе, США и Юго-Восточной Азии пользуются спросом именно компактные варианты.
Помимо повышения ценовой доступности, какие еще есть причины спроса на подобные объекты?
Подобные проекты пользуются спросом по ряду причин, среди которых не только возможность купить квартиру меньшей площади за относительно небольшие деньги.
Например, в последние десятилетия вырос спрос на евроформаты, когда кухня объединяется с гостиной. Благодаря такому планировочному решению гостиная приобретает бОльшую функциональность и при этом можно сэкономить и не покупать отдельное помещение для кухни. После этого проектировщики жилья пошли дальше и начали планировать спальни всё меньшей площади, поскольку непосредственная функция спальни не требует больших площадей. Таким образом, площадь квартиры сокращается, но при этом её функционал не страдает.
Такой рациональный подход прослеживается и на вторичном рынке. Например, дизайнеры интерьеров все чаще рекомендуют сносить стены и не тратить площадь на коридоры. Такой подход позволяет оптимально использовать квартиру и выжать из планировки максимум возможностей.
Я бы назвала спрос на небольшие квартиры очень логичным в рамках современного тренда на рациональное потребление. Не все готовы переплачивать за площадь, которую не смогут полноценно использовать. Тем более, к расходам на жильё добавляются платежи за ЖКХ и налоги.
Актуально ли такое жильё для россиян? Какие именно это категории граждан?
Если говорить о студиях и однокомнатных квартирах, то чаще всего их выбирают в качестве первого жилья молодые люди или пары. Зачастую в них отселяются от выросших детей пенсионеры. Кроме того, они идеальны для закоренелых холостяков обоего пола.
Иногда эти квартиры приобретаются как временное жилье, когда, например, папа работает в городе, а семья живёт за городом. И, чтобы не тратить время на дорогу каждый день, покупается небольшая квартира для одного человека, в которой он иногда живёт в будни.
Однокомнатные и студии любят покупать инвесторы, поскольку эти квартиры при росте цен дорожают сильнее всего, а бюджет их покупки — минимальный.
Евроформаты с несколькими комнатами — это уже квартиры семейного типа. В них одна или несколько небольших спален и большая кухня-гостиная, в которой удобно собираться по вечерам, но при этом у каждого члена семьи есть своя комната.
По сути, такие форматы проживания являются оптимальными для большинства россиян.
Имеет ли этот тренд перспективы и как долго он продержится?
Да, я считаю, что этот тренд будет продолжаться достаточно долго, потому что потребление жилья становится всё более рациональным, и именно это обеспечивает устойчивый спрос на малогабаритные квартиры. Не последнюю роль в этом играет их стоимость, а также то, что подобные варианты жилья требуют минимальных затрат на ремонт и финансовых вложений в целом. Кроме того, они достаточно ликвидны — их легко продать или сдать в аренду.
Какие ещё тренды на рынке квартир наметились в России за последние полгода?
За последние полгода на рынке первичного жилья строительные компании всё чаще стимулируют спрос скидками. Впрочем, новостройки по-прежнему востребованы — прежде всего, за счёт льготной ипотеки. Она действует до конца этого года, а вопрос её продления в 2023 году сейчас обсуждается. Поэтому всем, кто рассчитывал на данную программу, стоит поторопиться.
На рынке вторички сейчас легкое оживление. В некоторых регионах наблюдаем небольшой откат цен, в некоторых — рост. Цены колеблются в пределах 10%. Отмечу, что летом покупатели занимали выжидательную позицию, надеялись на падение цен и снижение ипотечных ставок. Но осенью рынок ожил, покупатели активизировались, и мы видим положительную динамику.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать возможность субсидирования покупки готовых домокомплектов и получения ипотеки на такое жильё. Будет ли такая программа востребована?
Домокомплект — я поясню для наших читателей — это набор промаркированных деревянных деталей. Своего рода, конструктор, из которого можно быстро возвести дом.
Программа, которую поручил разработать Мишустин, предполагает компенсацию гражданам части затрат на ипотеку при покупке такого дома, а также дешёвые кредиты для производителей домокомплектов.
Такая программа в России нужна, поскольку сделает доступным строительство своего дома для большего числа россиян, при этом качество этих домов будет выше. При реализации этой программы контроль за характеристиками конечного продукта — индивидуального дома — усилится, что положительно скажется на качестве жизни людей.
Льготные условия кредитования для производителей сделают привлекательным этот сектор экономики, что для нас с вами означает создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Если к этому ещё добавить тот факт, что популярность ИЖС с 2020 года и до сегодняшнего дня растёт (например, с января по август этого года объем ИЖС вырос на 56% по сравнению с прошлым годом), то я считаю, что от этой программы выигрывают все и она нужна.
Какие ещё тренды наблюдают эксперты на рынке частных и загородных домов? Будут ли эти предложения широко востребованы и среди кого?
Я могу выделить несколько трендов.
Вслед за рынком городской недвижимости, в загородной недвижимости наметился новый тренд на строительство домов меньшей площади. Причина тому — резкое повышение цен на стройматериалы. Важно отметить, что снижение площадей домов происходит при сохранении необходимой функциональности.
Рост стоимости загородного жилья повлечёт сразу два тренда. Один из них — удаление от крупных городов массово осваиваемой территории. Покупатели и застройщики будут покупать участки в отдалении от крупных городов из-за дешевизны.
И, как следствие, ещё один тренд — развитие инфраструктуры в «дачной» зоне. Формирование новых массивов загородного жилья приведёт к развитию инфраструктуры для обеспечения загородной жизни — строительных баз и рынков, торговых центров в регионах, питомников растений, магазинов, сферы услуг и так далее.
И, наконец, ещё один тренд. Дачшеринг — это как каршеринг, но с дачами. От обычной аренды дачи отличается комплексностью услуги. Согласитесь, приятно отдыхать в период отпуска или выращивать экологически чистый урожай и не переживать, что будет с дачным домиком и садовым инвентарём зимой. В 2022 году появляется всё больше предложений услуг по временному использованию дач и загородных домов в целях отдыха и проведения досуга.