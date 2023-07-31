Клиенты Сбера смогут снизить ставку по коммерческой ипотеке при внесении единовременного платежа
Клиенты Сбера могут снизить ставку по коммерческой ипотеке на весь срок кредита при использовании услуги «Своя ставка» и внесении единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный платёж составляет 0,5% от суммы кредита.
Как работает «Своя ставка»
Услуга «Своя ставка» действует на базовые и льготные ипотечные программы. Теперь ею можно воспользоваться и при оформлении ипотеки на коммерческую недвижимость. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию «Своя ставка». Процент снижения составит от 0,5% до 4,9%.
Чтобы снизить ставку, нужно внести единовременный платёж до выдачи кредита. Платёж списывается автоматически при выдаче ипотеки: клиенту нужно пополнить счёт выдачи ипотеки на нужную сумму в день сделки.
Как бонус — этот дисконт суммируется с другими скидками: скидкой 1% при страховании жизни и здоровья заёмщика, скидкой 0,3% при инвестировании строительства или 1% при приобретении готового объекта для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3% при подтверждении дохода выпиской из Социального фонда России, а также скидкой 0,3% при электронной регистрации сделки в рамках инвестирования строительства.
Экономия средств со «Своей ставкой»
«Свою ставку» применили уже более 29 тыс. клиентов, которые суммарно сэкономили 8,7 млрд рублей. Услуга особенно популярна в Москве, где доля выдач ипотеки со «Своей ставкой» — 10,5%, Московской области — 9,5%, Санкт-Петербурге — 6,9%, Башкортостане — 4,4% и Свердловской области — 3,9%.
Пик спроса пришёлся на июнь 2023 года, когда ею воспользовалось 3,9 тыс. клиентов, сэкономив более 1,4 млрд рублей.
По данным Домклик, обычно ставку снижают по базовой программе покупки жилья на вторичном рынке — 75% всех сделок со «Своей ставкой». 12,2% приходится на программу «Семейная ипотека», а 11,4% — на «Господдержку».
Чаще всего клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5% — применили в 43% сделок. 10% покупателей снижают ставку на 2%, 9,6% — на 1%, 8,1% — на 0,5%, 6% — на 2,5%.