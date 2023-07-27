Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в июне 2023
Аналитики Домклик выяснили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в июне 2023 года.
Эксперты отмечают присутствие тренда на постепенное увеличение размеров скидок: с февраля этого года величина торга выросла с 0,9% до 1,2%. Однако июньское значение по-прежнему ниже, чем во втором полугодии 2022 (около 1,3%).
Где самые большие скидки на квартиры
По данным на июнь, наибольший размер скидок фиксируется в Тюменской области (2,5%), Краснодарском крае (2,3%) и в Воронежской области (2,1%). Стоит отметить, что высокие значения величины торга наблюдались в этих регионах на протяжении всего полугодия.
При этом в июне количество регионов, где величина торга превышает 2% от стоимости квартиры, возросло: к Воронежской области и Краснодарскому краю добавились Тюменская область и Республика Татарстан.
В каких регионах продавцы не готовы уступать в цене
А вот список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, почти не изменился за прошедший месяц. По-прежнему наименьший дисконт фиксируется в Челябинской области (около 0%, т.е. практически отсутствует), Московской области (0,5%), Нижегородской области (0,7%), Красноярском крае (0,7%) Свердловской области (0,8%).
Ранее аналитики Домклик отмечали, что уверенность продавцов и степень готовности идти на уступки в процессе сделки зависят от множества факторов. На примере Челябинска было показано, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и уровень доступности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость, ИЖС).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.