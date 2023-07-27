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Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в июне 2023

Дата публикации: 27 июл 2023
Как изменилось поведение продавцов вторичного жилья в июне 2023
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Аналитики Домклик выяснили, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при продаже жилья в ипотеку Сбера в июне 2023 года.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные на июнь 2023 года. Также указана величина изменения с мая 2023 года (%).
Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные на июнь 2023 года. Также указана величина изменения с мая 2023 года (%).

Эксперты отмечают присутствие тренда на постепенное увеличение размеров скидок: с февраля этого года величина торга выросла с 0,9% до 1,2%. Однако июньское значение по-прежнему ниже, чем во втором полугодии 2022 (около 1,3%).

Где самые большие скидки на квартиры

По данным на июнь, наибольший размер скидок фиксируется в Тюменской области (2,5%), Краснодарском крае (2,3%) и в Воронежской области (2,1%). Стоит отметить, что высокие значения величины торга наблюдались в этих регионах на протяжении всего полугодия. 

При этом в июне количество регионов, где величина торга превышает 2% от стоимости квартиры, возросло: к Воронежской области и Краснодарскому краю добавились Тюменская область и Республика Татарстан.

В каких регионах продавцы не готовы уступать в цене

А вот список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, почти не изменился за прошедший месяц. По-прежнему наименьший дисконт фиксируется в Челябинской области (около 0%, т.е. практически отсутствует), Московской области (0,5%), Нижегородской области (0,7%), Красноярском крае (0,7%) Свердловской области (0,8%).

Ранее аналитики Домклик отмечали, что уверенность продавцов и степень готовности идти на уступки в процессе сделки зависят от множества факторов. На примере Челябинска было показано, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и уровень доступности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость, ИЖС).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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