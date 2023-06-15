Клиенты Сбера получат скидку до 1% на ставку по ипотеке на новостройки
Получить ипотеку Сбера на жилую и коммерческую недвижимость на Домклик можно будет по специальным процентным ставкам. Предложение будет действовать с 16 июня по 31 августа 2023 года.
Зарплатные клиенты СберБанка смогут приобрести недвижимость на первичном рынке в ипотеку с минимальной процентной ставкой 10,6% — скидка к текущей ставке — 0,3%. Те, кто не получает зарплату на карту банка, смогут взять ипотеку по ставке 10,9% — со скидкой к текущей ставке 1%.
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Как показывает статистика Домклик, спрос на новостройки в России восстанавливается, жители активнее берут ипотеку для улучшения жилищных условий. Объём выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки в мае 2023 года, по данным Домклик, превысил 109 млрд рублей — это больше, чем в апреле, на 5% и в 4 раза больше, чем в мае прошлого года.