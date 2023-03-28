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Домклик с ведущими застройщиками запустил акцию «Двойная выгода»

Дата публикации: 28 мар 2023
Домклик с ведущими застройщиками запустил акцию «Двойная выгода»
Содержание

Домклик вместе с ведущими застройщиками России — «Гранель», «Самолёт», «ФСК» и MR GROUP — запустил промоакцию «Двойная выгода». Покупатель жилья на Домклик может получить сразу две скидки: 3% на стоимость квартиры и 0,3% — на ипотеку Сбера. Скидки на квартиры суммируются со всеми акционными предложениями застройщиков, а дисконт по ставке суммируется с другими скидками Домклик.

Как принять участие в акции

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать квартиру в жилом комплексе на Домклики подать заявку на ипотеку Сбера до 30 апреля 2023 года включительно. До этой даты также нужно успеть забронировать квартиру в ГК «Гранель», «Самолёте» и «ФСК». А для жилых комплексов «MR GROUP»— забронировать недвижимость и получить на неё кредит в банке.

Другие скидки на ипотеку Сбера

Клиенты могут получить скидку на ставку по ипотеке Сбера:

Узнать подробнее о скидках на ипотеку Сбера>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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