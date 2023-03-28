Домклик с ведущими застройщиками запустил акцию «Двойная выгода»
Домклик вместе с ведущими застройщиками России — «Гранель», «Самолёт», «ФСК» и MR GROUP — запустил промоакцию «Двойная выгода». Покупатель жилья на Домклик может получить сразу две скидки: 3% на стоимость квартиры и 0,3% — на ипотеку Сбера. Скидки на квартиры суммируются со всеми акционными предложениями застройщиков, а дисконт по ставке суммируется с другими скидками Домклик.
Как принять участие в акции
Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать квартиру в жилом комплексе на Домклики подать заявку на ипотеку Сбера до 30 апреля 2023 года включительно. До этой даты также нужно успеть забронировать квартиру в ГК «Гранель», «Самолёте» и «ФСК». А для жилых комплексов «MR GROUP»— забронировать недвижимость и получить на неё кредит в банке.
Другие скидки на ипотеку Сбера
Клиенты могут получить скидку на ставку по ипотеке Сбера:
- 1% при страховании жизни и здоровья
- до 1%, если являются зарплатными клиентами СберБанка
- 0,5% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья
- 0,3% и 0,7% при покупке квартиры на Домклик
- 0,3, 0,5 или 1% при бронировании квартиры
- 0,3% при электронной регистрации сделки